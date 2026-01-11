Rejuvenecedores y versátiles: así son los cortes de pelo más favorecedores a los 50

Llegar a los 50 no tiene por qué ser sinónimo de renunciar a nuestro estilo; todo lo contrario, pues este es el momento perfecto para apostar por cortes de pelo que no solo estén en tendencia, sino que también aporten frescura, movimiento y mucha luz sobre nuestro rostro.

A esta edad, nuestro pelo suele cambiar de textura, densidad e incluso de color; es por eso que el corte correcto es vital para ayudar a favorecer su apariencia. Si estabas pensando en realizarte un cambio de imagen extremo o simplemente apostar por un look diferente, es vital que apuestes por estilos que, además de rejuvenecer, sean versátiles estos son los cortes de pelo más favorecedores a los 50 que debes probar si estás por visitar el salón de belleza.

Bob largo

También conocido como lob o long bob, es uno de los cortes de pelo más recomendados a partir de los 50 gracias a su versatilidad y efecto rejuvenecedor. Debido a su longitud, la cual llega un poco debajo de los hombros, este se convierte en un corte aliado para ayudar a estilizar el cuello y definir nuestro rostro.

Aunque hay mujeres que prefieren llevarlo en su versión recta y pulida, la realidad es que apostar por él con unas capas ligeras en la zona de las puntas no solo agregará movimiento a la melena, sino que evitará que el corte se vea pesado y plano. Esta es tu opción si lo que estabas buscando es algo elegante, pero que se vea moderno.

Corte midi

La altura midi, la cual suele llegar a los hombros, es un gran aliado para lucir en pieles maduras, especialmente si se combina con un flequillo degrafilado o tipo cortina, pues cualquiera de las dos opciones ayudará a suavizar la apariencia de líneas de expresión mientras aporta frescura a nuestro rostro. Este estilo es recomendado en melenas finas y con presencia de canas, pues logra añadir dimensión sobre el pelo sin endurecer nuestras facciones.

Diane Keaton era una gran fan de este corte, y ella una de las celebridades que más destacó en Hollywood por su elegancia y presencia.

Corte pixie largo con textura

Si ya estás cansada de lucir cortes medios o largos, el pixie es la opción que tu melena necesita. Este corte se caracteriza por ser altamente rejuvenecedor y, aunque su versión convencional suele apostar por un corte sumamente pegado a la coronilla y la nuca, las propuestas actuales buscan incluir textura y longitud para darle volumen y dinamismo.

Apostar por el pixie largo no solo te permitirá jugar con el peinado y el estilizado del pelo, sino que también será un gran aliado para destacar y estilizar tu cuello y afinar las facciones de tu rostro.

Corte en capas

Las capas son el estilo ideal para darle vida al pelo, especialmente cuando este ha perdido densidad por el paso del tiempo. Apostar por él es un gran acierto si lo que buscas es generar volumen de forma estratégica en tu melena para evitar que tu pelo se vea pesado o sin forma.

Esta es la opción de aquellas mujeres que aman mantener su pelo largo, pero buscan agregar un toque que distinga su corte y facilite el peinado del día a día, pues este estilo es tan versátil que puede lucir bien tanto en pelo ondulado, lacio o con textura natural.

Corte shag

A pesar de que este corte sea popularizado por las generaciones más jóvenes gracias a plataformas como TikTok, no creas que por nada del mundo no se luciría bien en alguien de 50. Y es que este corte, que se caracteriza por contar con capas definidas en su estructura, es un gran aliado para rejuvenecer nuestra imagen.

Si tú, como muchas de nosotras, eres amante del estilo despreocupado, esta es la opción que te ayudará a lucir una melena con personalidad, sofisticación y elegancia.

Los cortes de pelo más favorecedores a los 50 no solo nos van a ayudar a rejuvenecer, sino que también serán grandes aliados de estilo con los que saldremos mucho más seguras de nuestra belleza en el día a día.

Recuerda que el secreto de estos se encuentra en el movimiento y las capas estratégicas, así que en tu próxima visita al salón de belleza no dudes ni por un segundo en solicitar alguno de estos estilos.