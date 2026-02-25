Uñas primavera-verano 2026: 5 tendencias bonitas de manicure

Hay algo mágico en estrenar temporada y también manicure, la primavera-verano 2026 llega con propuestas que se sienten frescas, ligeras y muy divertidas, pero sin dejar de lado la elegancia. Este año las tendencias de uñas no son complicadas ni imposibles, al contrario, invitan a jugar con los pequeños detalles que hacen que tus manos se vean perfectas.

Aquí te cuento las 5 tendencias bonitas de manicure que ya están marcando la conversación.

1. French reinventada (pero más cool)

La clásica manicura francesa no se va, solo evoluciona, ahora la vemos con puntas de colores pastel, líneas más finitas o incluso versiones con efecto brillante tipo cat-eye. Es perfecta si quieres algo elegante, pero con un giro moderno que no se vea aburrido.

2. Skittle nails: una uña, un color

Si eres indecisa con los esmaltes (como yo), esta tendencia te va a encantar. Las skittle nails consisten en llevar cada uña de un color distinto, pero dentro de la misma gama: pasteles, tonos cálidos o incluso versiones más vibrantes. ¡El resultado es alegre, juvenil y muy primaveral!

3. Efecto holográfico y brillos suaves

Los acabados iridiscentes y con efecto prisma regresan con fuerza, no es el glitter exagerado de hace años, sino un brillo más sutil que cambia con la luz. Bajo el sol de verano se ve espectacular y eleva cualquier look sencillo.

4. Amarillo mantequilla, lavanda y tonos milky

En cuanto a colores, los protagonistas de las uñas primavera-verano 2026 son los tonos suaves como el amarillo mantequilla, lavanda tenue, verde celadón y blancos lechosos. Son delicados, combinan con todo y hacen que las manos se vean más luminosas.

5. Nail art minimalista

Pequeñas flores, líneas finas, puntitos estratégicos, el arte en uñas este año es delicado y limpio. La clave está en los detalles sutiles que suman sin recargar.

Lo que más me gusta de estas tendencias es que no exigen perfección extrema, se trata de divertirte, probar algo nuevo y dejar que tus uñas también hablen de ti. Porque sí, a veces un buen manicure es ese pequeño impulso de confianza que necesitamos para empezar la temporada con toda la actitud.

