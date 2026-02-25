La reina Letizia apuesta por el conjunto más elegante para llevar a la oficina

Para nadie es un secreto que la reina Letizia es considerada por muchos como un referente de estilo, moda y belleza, pues ante cada aparición pública, la monarca siempre hace gala de atuendos exquisitos que no solo hacen que su figura sobria y recatada resplandezca, sino que también logran llenarnos de inspiración para recrear sus atuendos y llevarlos en entornos formales bajo su sello.

Fiel a su estilo, durante su visita al Palacio de Congresos de Huesca para presidir la segunda etapa del Tour del Talento, la reina se dejó ver con un conjunto verde agua tan elegante que será tu próxima apuesta para llevar a la oficina.

El conjunto verde de la reina Letizia

Aunque últimamente, probablemente por aún ser temporada de invierno, hemos visto a la reina apostar por trajes sastre y pantalones en sus recientes apariciones públicas, cada elemento seleccionado de su armario se selecciona de forma cuidadosa para hacer que su estilo elegante permanezca intacto ante cualquier conjunto; eso mismo sucedió la mañana de este martes mientras la reina recorrió el Tour del Talento 2026, evento al que acudió con un conjunto verde impecable.

El pantalón contaba con un diseño de tela estampada en cuadros marcados en finas líneas blancas y azules, apostando en esta ocasión por un modelo de tiro alto de Mirto. La prenda fue acompañada con un suéter delgado a juego de cuello redondo y manga larga Falconeri que Letizia decidió estilizar llevándolas arremangadas.

Letizia apuesta por unos aretes nuevos

Los accesorios son elementos que doña Letizia sabe dominar a la perfección y en esta ocasión decidió combinar el conjunto con un cinturón negro que enmarcó su silueta elegante y estilizada, combinándolo de forma exquisita con un par de zapatos negros de tacón alto y grueso de Massimo Dutti.

Sin embargo, las piezas que se llevaron el protagonismo fueron sus nuevos pendientes. Fiel a su apoyo a marcas artesanales, experimentales y nuevas, la monarca apostó por un diseño de Sout Studio, de Marta Tous, eligiendo un modelo de calcedonia en color verde de la colección Half Cut que combinó a la perfección con su look.

La reina visita Huesca

El motivo de la visita de la reina a este municipio español se debió a su participación en el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona ‘CreaEmpresa 2026’, donde, además de convivir y saludar a los locales, también aprovechó para visitar la exposición del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven que se llevó a cabo en el marco del Tour de Talento 2026 de la Fundación Princesa de Girona.

Una vez más, la reina Letizia nos ha regalado un nuevo conjunto que no solo resulta favorecedor para su figura imponente y sobria, sino que también nos regaló la inspiración para apostar por el conjunto más elegante para llevar a la oficina.