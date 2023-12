La jugada maestra con la que la reina Letizia reaparece tras los rumores de infidelidad

Ya ha pasado casi un mes desde el estallido del escándalo por infidelidad que enfrentó la Casa Real de España, después de que se señalara a Letizia Ortiz como la culpable de haber tenido un affaire con su ex cuñado Jaime del Burgo, ex marido de su hermana Telma.

Y, aunque el rumor no ha quedado atrás, tanto la reina, como su esposo Felipe VI han decidido salir adelante e ignorar todos los dichos acerca de la posible ruptura de su matrimonio.

Fue el 12 de diciembre pasado cuando los dos royals volvieron a tener una “aparición” en conjunto, después de que el medio Nacional de Cataluña, reportara que se le había visto al rey en bares argentinos durante su visita al país sudamericano para presenciar la toma de protesta de Javier Milei.

¿Cuál fue la jugada con la que Letizia Ortiz y el rey Felipe reaparecieron tras el escándalo por infidelidad?

Los Borbón se sumaron a la lista de royals que han deseado a sus seguidores una feliz Navidad Casa Real de España

La estrategia mediática que los reyes de España siguieron para dejar atrás los dichos que supondrían una crisis para su imagen como matrimonio tiene que ver con la Navidad, ya que, sumándose a la lista de otras casas reales que ya se encuentran celebrando las festividades decembrinas, los Borbón decidieron lanzar también su tradicional postal navideña.

La publicación de felicitaciones navideñas supone una amorosa jugada para dejar en claro que las cosas siguen transcurriendo de manera amorosa dentro de la Familia del Felipe VI, ya que en la imagen se puede observar a una sonriente Letizia Ortiz al lado de sus dos hijas: la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Y, aunque la fotografía no es nueva, sino que fue tomada en el cumpleaños pasado de la princesa Leonor, denota una gran unión familiar, a pesar de la adversidad.

Postal navideña de la Casa Real de España Casa Real de España

Los reyes de España reaparecen en público juntos

Esta mañana, después de un par de actos en solitario a los que habían acudido en días previos, el rey Felipe y Doña Letizia volvieron a aparecer juntos en la Reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, celebrada en el Palacio Real de Madrid.

A la reunión, los royals acudieron, como ya es costumbre, con un par de looks a juego.

Los reyes de España reaparecieron con normalidad, después de haber cumplido sus compromisos por separado Casa Real de España

Por su parte, Letizia reutilizó un look que ya había lucido en 2020 para acudir a una renión con los directores de Academias de la Lengua Española, el cual se conformó por una falda negra de largo midi con flores bordadas en rojo y azul de Carolina Herrera y una blusa de seda roja de Hugo Boss.

Como complemento al look, la ex periodista se decantó por una botas de ante negro de Steve Madden. Mientras que Felipe, hizo juego al look con una corbata color carmín y un par de zapatos de charol.