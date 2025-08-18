Jamie Lee Curtis sorprende con el atrevido escote y estilo punk ideal para mujeres de 60+

Jamie Lee Curtis se ha consolidado como una de las grandes divas de Hollywood, y tras el estreno de la segunda parte de ‘Un viernes de locos’, la actriz volvió a demostrar que el estilo y la elegancia no tienen edad.

A sus 66 años, Curtis desafía los estereotipos con un escote atrevido que deja al descubierto su bella sensualidad.

Jamie Lee Curtis sorprende con el atrevido escote para mujeres de 60+

Durante una función especial de ‘Un viernes de locos 2’ en California, Jamie Lee decidió sorprender a los fans con una visita inesperada, luciendo uno de los looks más atrevidos de su personaje, Tess Coleman.

Se trata de un traje de dos piezas de estilo vaquero con un toque muy punk, gracias a los detalles metálicos y el corte asimétrico del top, que deja al descubierto un atrevido escote profundo con el que puede expresar su sensualidad y feminidad con elegancia.

La actriz, al igual que Lindsay Lohan, está llevando al siguiente nivel el Method Dress, una tendencia en la que las actrices se visten en la vida real con las prendas de sus personajes en la pantalla.

Desde que comenzó su carrera, Jamie Lee Curtis ha presumido de ser una de las mujeres más sensuales de la industria, no solo lo demostró con sus atrevidos looks, sino también con sus sensuales bailes y actuaciones dentro de la pantalla grande.

Por eso no es de extrañar que a sus más de 60 años, la actriz siga causando furor con su estilo sexy y atrevido.

Jamie Lee Curtis en ‘Un viernes de locos 2'

Al igual que en la primera entrega, el personaje de Jamie Lee, la doctora Tess Coleman, tendrá que poner a prueba la relación su su hija Anna, pero esta vez también entra en la ecuasión su nieta, Harper. En esta película donde nuevamente cambiarán de cuerpos, es la oportunidad perfecta para que Coleman experimiente de nuevo con su imagen y vista looks atrevidos para su edad.

