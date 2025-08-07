Jamie Lee Curtis lleva casada 40 años con Christopher Guest, ¿cuál es su secreto para un matrimonio duradero?

Jamie Lee Curtis y Christopher Guest llevan más de cuatro décadas juntos, su historia de amor es tan fascinante cómo romántica, que se han consolidado como una de las parejas más estables de Hollywood.

Todo comenzó con un flechazo inesperado, y cinco meses después, la pareja se estaría dando el sí quiero frente altar, para nunca más alejarse el uno del otro, ¿cuál ha sido el secreto para permanecer juntos y enamorados después de 40 años?

Historia de amor de Jamie Lee Curtis y Christopher Guest?

Su historia comienza en 1984, cuando la carrera de Jamie Lee despegaba gracias al éxito de ‘Halloween’ y Christopher ganaba fama con ‘This Is Spinal Tap’.

El flechazo ocurrió cuando Jamie Lee vio una foto de Christopher en la revista Rolling Stone, quedó tan enamorada que no dudó en decirle a su amiga, Debra Hill, que estaban viendo a su futuro esposo.

“Me casé con Chris cinco meses después de ver su imagen en Rolling Stone”: recuerda la actriz.

Hill conocía al agente de Guest y arreglaron una llamada telefónica, pero él nunca le contestó a Curtis. Finalmente se conocieron al poco tiempo en un restaurante de Nueva York, donde coincidieron por accidente.

“Miré abajo hacia mi plato y susurré: '¡Dios mío! Llamé a este tipo y nunca me devolvió la llamada, y aquí está”, continuó la actriz. “En ese momento, Chris se levantó para irse. Se encogió de hombros y apenas se despidió con la mano. No intercambiamos ni una palabra. Y luego me llamó al día siguiente. Había guardado mi número. Eso fue el 28 de junio de 1984 y me casé con él cuatro meses después, el 18 de diciembre”.

Jamie Lee Curtis y Christopher Guest Getty Images

¿Cuál ha sido el secreto de Jamie Lee Curtis y Christopher Guest para su matrimonio duradero?

Los comienzos del matrimonio de Curtis y Guest no fue fácil, ella vivía en Los Ángeles y él en Nueva York por sus compromisos profesionales, más tarde también enfrentaron problemas de infertilidad, por lo que no pudieron tener hijos biológicos. Se convirtieron en padres cuando decidieron adoptar en 1986 a su hija Annie, y luego a Ruby en 1996.

Sin embargo, y a pesar de los problemas que han enfrentados a los largo de estos 40 años, la actriz asegura que la clave de su estabilidad como pareja y matrimonio, está en ser auténticos:

“Chris y yo tenemos una vida maravillosa, complicada e imperfecta. Y un matrimonio muy auténtico. Nunca sabré por qué pensé que nos entenderíamos al ver su foto. En esa sonrisa escondía un pequeño secreto del que solo yo me di cuenta”.

Para celebrar su 40 aniversario, la actriz compartió un emotivo post en Instagram, con el que deja claro por qué siguen tan enamorados y unidos:

“Hoy hace 40 años, en una lluviosa tarde de un martes a las 4:30, Christopher y yo nos casamos. Nos amábamos, pero apenas nos conocíamos. Hoy nos conocemos muy bien y todavía nos amamos. Hemos pasado por mucho, hemos criado y amado a dos hermosas hijas, hemos comenzado muchas carreras nuevas y hemos superado innumerables tormentas, siguiendo los términos de amor y pérdida que caracterizan a la vida. Nos tomamos de la mano aquel día al caminar hacia el altar y todavía hoy lo seguimos haciendo”.

