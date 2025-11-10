Suscríbete
Realeza

Meghan Markle y el príncipe Harry asisten a la fiesta de Kris Jenner con look al estilo James Bond

Meghan Markle y el príncipe Harry deslumbran con su faceta más audaz y sofisticada, convirtiéndose en una pareja de acción digna de una película al estilo de James Bond.

November 10, 2025 • 
Melisa Velázquez
Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Getty Images

El pasado 5 de noviembre, Kris Jenner cumplió 70 años, y para celebrar organizó una fiesta temática de James Bond que se realizó el sábado 8 de noviembre en la exclusiva mansión del empresario Jeff Bezos.

La fiesta estuvo llena de grandes celebridades, incluyendo Meghan Markle y el príncipe Harry que lucieron sus outfits llenos de glamour y mucha acción, al puro estilo del agente secreto.

Te podría interesar: Meghan Markle le pide al príncipe Harry que se mantenga alejado de Beatriz y Eugenia de York tras la caída de Andrés Mounbatten Windsor

También puedes leer:
El príncipe Harry, Meghan Markle y el príncipe Archie
Realeza
La contundente decisión que el príncipe Harry y Meghan Markle habrían tomado por el futuro de sus hijos
November 19, 2024
 · 
Emma Duarte
Meghan Markle y el príncipe Harry .jpg
Realeza
Sale a la luz la tajante razón por la que Meghan Markle no acompañó al príncipe Harry en su viaje a Canadá
November 19, 2024
 · 
Emma Duarte

Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Los duques de Sussex siguieron la temática de James al pie de la letra, pues Harry fue fotografiado con un esmoquin y pajarita mientras era fotografiado de la mano de Meghan en las celebraciones, el príncipe agregó una flor de amapola con motivo del Día del Recuerdo en Reino Unido.

“Llegaron de la mano y se veían muy felices”, dijo una fuente a la revista People. “Meghan estaba radiante. Ella lucía muy glamurosa y encajaba perfectamente con la temática. Harry se veía elegante con el esmoquin”, añade la fuente.

Meghan lució como una auténtica chica Bond con un vestido de noche que tenía un corte que realzaba su figura, además de un cuello alto, mangas largas y una falda con abertura hasta el muslo.

El glamuroso vestido largo se combinó con zapatos de tacón con punta abierta de Aquazzura adornados con un lazo moderno y un bolso de mano de terciopelo verde oliva a juego. Su brillante cabello negro azabache estaba recogido en un elegante moño bajo que dejaba ver unos llamativos pendientes.

Famosas celebridades que asistieron al cumpleaños de Kris Jenner

Meghan y Kris también tienen algunos amigos en común, entre ellos Oprah Winfrey y Gayle King, quienes también asistieron a la fiesta de cumpleaños de Kris el sábado.

Entre las demás celebridades que asistieron a la fiesta se encontraban el novio de Kris, Corey Gamble, y sus hijas Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, Justin Bieber, Kenneth “Babyface” Edmonds, Mariah Carey, Kyle Richards, Kathy Hilton, Martha Stewart, Snoop Dogg, Tyler Perry, Mark Zuckerberg y Bill Gates.

Meghan Markle Príncipe Harry Kris Jenner
Melisa Velázquez
Relacionado
¿Quién es Felix da Silva-Clamp, el supuesto novio de Lady Louise Windsor?
Realeza
¿Quién es Felix da Silva-Clamp? El novio de Lady Louise Windsor con quien desfiló en el Día de los Regimientos de St Andrews
November 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe George ha comenzado su formación como sucesor del príncipe William
Realeza
El príncipe George sigue los pasos de su padre y así comienza a formarse como sucesor del príncipe William
November 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Tintes naturales con efecto antiedad
Belleza
¿Existen tintes naturales que aporten un efecto antiedad? 6 tonos que suavizan las arrugas de los ojos
November 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana en el Día del Recuerdo
Realeza
Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana con esta joya durante el Día del Recuerdo
November 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez