Meghan Markle y el príncipe Harry asisten a la fiesta de Kris Jenner con look al estilo James Bond

El pasado 5 de noviembre, Kris Jenner cumplió 70 años, y para celebrar organizó una fiesta temática de James Bond que se realizó el sábado 8 de noviembre en la exclusiva mansión del empresario Jeff Bezos.

La fiesta estuvo llena de grandes celebridades, incluyendo Meghan Markle y el príncipe Harry que lucieron sus outfits llenos de glamour y mucha acción, al puro estilo del agente secreto.

Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Los duques de Sussex siguieron la temática de James al pie de la letra, pues Harry fue fotografiado con un esmoquin y pajarita mientras era fotografiado de la mano de Meghan en las celebraciones, el príncipe agregó una flor de amapola con motivo del Día del Recuerdo en Reino Unido.

“Llegaron de la mano y se veían muy felices”, dijo una fuente a la revista People. “Meghan estaba radiante. Ella lucía muy glamurosa y encajaba perfectamente con la temática. Harry se veía elegante con el esmoquin”, añade la fuente.

Meghan lució como una auténtica chica Bond con un vestido de noche que tenía un corte que realzaba su figura, además de un cuello alto, mangas largas y una falda con abertura hasta el muslo.

El glamuroso vestido largo se combinó con zapatos de tacón con punta abierta de Aquazzura adornados con un lazo moderno y un bolso de mano de terciopelo verde oliva a juego. Su brillante cabello negro azabache estaba recogido en un elegante moño bajo que dejaba ver unos llamativos pendientes.

Famosas celebridades que asistieron al cumpleaños de Kris Jenner

Meghan y Kris también tienen algunos amigos en común, entre ellos Oprah Winfrey y Gayle King, quienes también asistieron a la fiesta de cumpleaños de Kris el sábado.

Entre las demás celebridades que asistieron a la fiesta se encontraban el novio de Kris, Corey Gamble, y sus hijas Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, Justin Bieber, Kenneth “Babyface” Edmonds, Mariah Carey, Kyle Richards, Kathy Hilton, Martha Stewart, Snoop Dogg, Tyler Perry, Mark Zuckerberg y Bill Gates.

