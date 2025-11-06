Meghan Markle le pide al príncipe Harry que se mantenga alejado de Beatriz y Eugenia de York tras la caída de Andrés Mounbatten Windsor

Cuando Megha Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus deberes reales y abandonaron la monarquía para mudarse a California en el 2020, las princesas Beatriz y Eugenia de York fueron sus únicas aliadas y con quienes mantuvieron una relación cercana y amistosa durante estos años.

Sin embargo, con la caída en desgracia de su padre, Andrés Mounbatten Windsor, la duquesa de Sussex teme que esta relación pueda afectar a su esposo, el príncipe Harry, por lo que le ha pedido que se aleje de sus primas.

Meghan Markle le pide al príncipe Harry que se aleje de sus primas Beatriz y Eugenia de York

De acuerdo con el especialista en realeza, Duncan Larcombe, el príncipe Harry siempre ha estado muy unido a sus primas, Eugenia y Beatriz de York, con quienes disfrutaba pasar tiempo durante las vacaciones navideñas en Sandringham.

Sin embargo, con la reciente caída del ex príncipe Andrés, Meghan teme que Harry se vea afectado, por lo que le ha pedido que corte todo tipo de relación con sus primas.

“Aunque puede haber una ‘división’ entre los Sussex sobre el apoyo a Beatriz y Eugenia, ni Harry ni Meghan quieren que se les relacione con Andrés y su exesposa Sarah Ferguson”, añadió. “Harry siempre ha sido muy cercano a Beatriz y Eugenia. No se veían mucho durante su infancia porque no vivían muy cerca el uno del otro, pero siempre se reunían por Navidad en Sandringham”, dijo Duncan al medio The Mirror.

¿Beatriz y Eugenia de York perderán sus títulos reales? Getty Images

Aunque Harry ha mencionado que podría sentirse inclinado a cuidar de sus primas, Meghan le ha recomendado mantenerse al margen para evitar conflictos con la familia real.

¿Meghan Markle y el príncipe Harry podrían perder sus títulos?

Las medidas preventivas de Meghan podrían deberse a la amenaza del príncipe William de hacer grandes reformas en la corona cuando ocupe el trono, pues se ha mencionado que quiere quitar títulos a miembros que no se encuentran activos dentro de la familia real.

Y aunque esta medida podría afectar a Meghan y Harry, así como a sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, nada está confirmado aún; sin embargo, muchos señalan que no está de más que los Sussex tomen precauciones y se mantengan alejados de los escándalos.

