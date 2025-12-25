La princesa Diana lució la prenda navideña que necesitas en tu cena de Nochebuena: el abrigo de cuadros

Cuando hablamos de la princesa Diana, además de evocar su personalidad dulce y humana, su capacidad para dar cátedra de estilo, incluso décadas después de su fallecimiento, es lo primero que se nos viene a la mente.

Navidad finalmente llegó y con ella el pretexto perfecto para salir de compras para adquirir un outfit bonito que nos ayude a lucir bellas y elegantes. Diana de Gales nos enseñó que el invierno es el momento para destacar con elegancia y qué mejor forma de hacerlo que llevando una de sus más icónicas prendas en nuestro atuendo: el abrigo de cuadros. Esta pieza, tanto en su versión tartán como plaid, es la aliada perfecta para apostar por una imagen refinada y digna de la realeza.

El legado del tartán de la princesa Diana

Revisar las fotografías de archivo de Diana es comprender que cada prenda elegida tenía una intención comunicativa. En visitas oficiales, asistencia a eventos o tranquilas caminatas por Sandringham, los cuadros la acompañaron. Sus abrigos, diseños elegidos normalmente con hombreras y solapas prominentes, se convirtieron en su armadura de estilo, logrando que este estampado tradicional se viera fresco y audaz, pero al mismo tiempo elegante.

Diana no tenía miedo de jugar con los tamaños y colores llamativos; la princesa sabía cómo elegirlos y combinarlos para lograr un atuendo armónico, arriesgado, icónico.

La reina Isabel II y la princesa Diana usando prendas de tartán. Getty Images

¿Cómo adaptar el abrigo de cuadros de la princesa Diana en Nochebuena?

Apostar por un abrigo de cuadros para la cena de Navidad requiere de ciertos matices para evitar que este caiga en un look cotidiano. Este 2026, los abrigos oversized estarán dominando la escena, aunque apostar por una elección más entallada también sería un acierto, especialmente porque estos últimos eran la silueta favorita de la princesa. Si tu elección combina tonos rojos y verdes, contrasta con una base negra, texturas elegantes como el terciopelo y trajes sastre.

Procura que tu elección cuente con detalles en el cuello o las solapas; la princesa solía apostar mucho por estos diseños.

El abrigo: la mejor inversión para tu guardarropa

Invertir en un abrigo con inspiración en los diseños icónicos de Lady Di será una de las decisiones más inteligentes que puedes hacer este invierno. El abrigo con estampado escocés no solo es una tendencia, es una prenda atemporal que estaremos viendo en diferentes ciclos. Esta prenda no solo te protege del frío, también aporta un toque de estilo y refinamiento en cualquier atuendo que elijas llevar.

Puedes incluirla en el look más casual hasta el más formal y elegante, así que adquirir uno será un gran acierto.

La Navidad es el momento perfecto para permitirnos dejar salir ese aire sofisticado que nuestro atuendo requiere en la temporada. Inspírate del estilo de la princesa Diana para hacer del abrigo de cuadros la prenda estrella de tu look navideño de este 2025.