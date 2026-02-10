¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri están comprometidos? Esta sería la prueba de su relación que puso triste a Kendall Jenner

Bad Bunny sigue dando de qué hablar luego de su exitosa presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026 y su posterior triunfo histórico en los Grammy 2026, donde se llevó a casa el premio a “Álbum del Año” con su disco “Debí tirar más fotos”. Sin embargo, a pesar de que la vida amorosa del cantante siempre se ha mantenido en el plano de lo reservado, esta está comenzando a tomar cierta relevancia después del halftime show, pues todo pareciera apuntar a que el puertorriqueño estaría comprometido con la que hasta hace unos días creíamos era su exnovia, Gabriela Berlingeri.

¿Esta habría sido la razón por la que diversos medios vieron “triste” a Kendall Jenner?

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

La historia de amor entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri comenzó aproximadamente en 2017, luego de que ambos se conocieran en Puerto Rico. A pesar de que no hay mucha información sobre el inicio de su vínculo, Gabriela ha sido una figura sumamente importante en la carrera de Benito.

Ella es diseñadora de joyas, modelo e influencer, y acompañó al cantante en momentos clave de su carrera. Desafortunadamente, su relación terminó en 2012; sin embargo, su vínculo se mantuvo intacto en lo que muchos mencionan como una profunda y sólida amistad. Por esta razón, la presencia de la modelo en eventos importantes para el cantante no había resultado del todo inquietante, hasta ahora, pues algunas publicaciones de la diseñadora volvieron a desatar las especulaciones sobre que ambos habrían decidido darse una segunda oportunidad.

Las pistas que apuntan a un compromiso

Estos rumores comenzaron luego de que usuarios en redes sociales se percataran de que Gabriela usó en momentos importantes, como la pasada entrega de los premios Grammy, un anillo distintivo. De acuerdo con la información de diversos medios internacionales, el reguetonero habría propuesto matrimonio a Gabriela en 2025 en una ceremonia íntima en su natal Puerto Rico.

Horas antes de que Benito comenzara su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, Gabriela compartió una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram donde mostró un gran anillo que muchos identificaron como una pieza de compromiso, pues, según informan diversos usuarios de internet, la pieza es sospechosamente similar a una que el cantante también usa.

Kendall Jenner asiste al Super Bowl

La presencia de esta joya no fue la única que avivó los rumores de un posible regreso, ni la gorra con las iniciales “PRL” que la diseñadora usó en un guiño hacia el cantante. Lo que rompió las redes sociales fue un video que se volvió viral en cuestión de segundos, en el que muestra al cantante acompañado de su equipo abandonando el estadio Levi’s luego de su presentación, siendo Gabriela una de las personas que estaban acompañando al cantante.

Muchos comenzaron a sumar las pistas, incluida la presencia de Kylie Jenner, quien desde el palco VIP presenció el aclamado evento en compañía de Hailey Bieber. De acuerdo con los testigos y diversos videos que circularon en redes, Jenner se veía triste, moviéndose esporádicamente al ritmo de los éxitos del cantante, pero con un semblante apagado, que según los fanáticos, confirmaría la teoría de que Benito y Gabriela siguen siendo pareja.

Por supuesto que hasta el momento ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han confirmado absolutamente nada. Ante la oleada de rumores, muchos fanáticos hicieron la observación de que la diseñadora forma parte del equipo creativo del cantante y que ambos siguen siendo grandes amigos, así que por el momento toda la situación sigue manteniéndose en el territorio de especulación hasta que alguno de los dos decida darnos la sorpresa de lo contrario.