Año Nuevo, look nuevo: 5 cortes de pelo que debes probar para recibir el Año del Caballo de Fuego

Todo inicio de año nos invita a realizarnos un cambio de imagen, y este Año del Caballo de Fuego no es la excepción, pues llega con una energía sumamente intensa que de forma innata nos estará impulsando a la transformación. Si bien es cierto que este año simboliza el movimiento, la valentía y la salida de nuestra zona de confort en el campo de la energía, la belleza no es ajena a estas mismas metas; por esta razón es que es sumamente importante apostar por un nuevo cambio de imagen con el que dejemos atrás el pasado y demos la bienvenida a nuevas oportunidades. De esta forma, el corte de pelo se convierte en nuestro aliado para refrescar nuestra imagen y recibir el año nuevo con un look nuevo.

Conoce los cinco cortes de pelo que debes probar para recibir el Año del Caballo de Fuego y resaltar tu belleza con ellos.

Corte bob con puntas degrafiladas

Si estás buscando un corte de pelo que simbolice un nuevo comienzo, el bob se convertirá en esa elección infalible. Este no solo es un corte que está en tendencia, sino que es un gran aliado para proyectar una imagen fresca gracias a su estructura ligera que al mismo tiempo rejuvenece el rostro.

Este es un corte sumamente versátil, por lo que podrás adaptarlo a diversas texturas de pelo y estilos, pues es ideal para aquellas que buscan un cambio que sea visible, pero que no comprometa su elegancia.

Corte shag

Las capas irregulares, así como el volumen que caracterizan a este corte, lo convierten en el aliado perfecto para apostar por una nueva imagen y personalidad este año nuevo. El shag refleja la perfección, la energía del caballo de fuego: Pasional, libre y transformador, por esta razón se adecúa a la perfección al inicio de este nuevo ciclo, pues su apariencia desenfadada y juvenil es perfecta para sacarnos de nuestra zona de confort a una imagen expresiva y auténtica.

Corte pixie

Este corte es arriesgado, así como la energía del año nuevo chino 2026; gracias a su longitud, es considerado uno de los estilos más valientes y determinados. Así que apostar por él en este nuevo ciclo será un total acierto.

Aunque su versión tradicional apuesta por una longitud extremadamente corta, este año las tendencias apuestan por él en una versión con capas largas y textura, permitiendo que su estructura pueda adaptarse a diversos estilos.

Corte con capas

Si lo tuyo es apostar por melenas largas, pero quieres darle una apariencia diferente y divertida a tu melena, no dudes en considerar los cortes con capas, pues son la clave para aportar movimiento natural al pelo y ayudarnos a proyectar una imagen sutil pero diferente.

Este corte, contrario a lo que pudiera parecer, puede hacer que proyectemos una imagen sumamente diferente, Y es por esta razón que se convierte en una opción muy acertada para apostar por un cambio de look durante el Año de Caballo de Fuego.

Bixie

Este año es de las propuestas arriesgadas, así que no tengas miedo de probar algo diferente y que se encuentre fuera de tu zona de confort. El bixie es la alternativa perfecta para lograrlo, pues su estructura corta puede ser considerada por muchas como algo impensable de probar. Pero tranquila, pues este corte saca lo mejor de otros dos estilos en tendencia, el bob y el pixie, por lo que ten la certeza de que estarás llevando un estilo relajado y sumamente favorecedor si apuestas por él.

El Año Nuevo Chino 2026 es la oportunidad perfecta para reinventarnos y apostar por un cambio de imagen real que se adecue a la energía del Año del Caballo de Fuego, que nos invita a probar el cambio sin tener miedo. Ahora que ya conoces estos cortes de pelo que te harán lucir un look nuevo, tu única tarea pendiente es agendar una cita en tu salón de belleza.