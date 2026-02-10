Año Nuevo Chino 2026: ¿Cómo saber qué animal del zodiaco soy? 5 rituales para tener buena fortuna en el año

El Año Nuevo Chino 2026 está a unos días de distancia y para muchas personas este simboliza una nueva oportunidad de comenzar bien un nuevo ciclo en caso de no haber logrado realizar los tradicionales rituales de fin de año occidental.

Si quieres aprovechar al máximo la energía que el Año del Caballo de Fuego traerá para ti, pero no sabes qué animal del zodiaco eres, no te preocupes, pues aquí te explicamos la forma de conocer tu signo y te contamos cómo acompañarlo con los rituales adecuados para hacer de este el año más próspero y con buena fortuna que hayas experimentado.

¿Cómo saber qué animal del zodiaco soy?

A diferencia del horóscopo occidental, ese que consultamos todas las mañanas en el periódico, el zodiaco chino se basa en el año de nacimiento de las personas en lugar del día y el mes.

Para el horóscopo chino existen doce animales: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada uno de estos animales simboliza ciertos rasgos de personalidad; por esta razón, el zodiaco chino suele ser utilizado como una guía espiritual y energética más allá de algo predictivo.

Para saber el animal que te corresponde, tendrás que ubicar el año de tu nacimiento; sin embargo, tendrás que poner atención, pues el Año Nuevo Chino no comienza el 1 de enero, sino entre enero y febrero, por lo que tendrás que ser cuidadosa de no revisar únicamente tu año, sino de saber en qué mes terminó para ser más precisa.

Esto significa el Caballo de Fuego en el Año Nuevo Chino 2026 Getty Images

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal será?

La celebración de este Año Nuevo Chino será el próximo 17 de febrero y este año el animal que lo rige será el Caballo de Fuego. De acuerdo con expertos en la materia, este animal en conjunto con el elemento logran una combinación sumamente poderosa que estará afectando de manera positiva a muchas personas, pues representa movimiento, determinación y pasión. Por esta razón es que este será el año perfecto para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos, moverte de lugares en los que te sentías estancada y apostar por proyectos personales.

Recuerda que el fuego ayuda a intensificar, por lo que la creatividad, el deseo de libertad y las emociones estarán a flor de piel, pero ojo, no para que tomes decisiones desde la parte impulsiva, sino desde el equilibrio que te lleve a tomar decisiones acertadas.

Cinco rituales para atraer la buena fortuna durante el año nuevo chino 2026

Limpieza energética del hogar

Recuerda que la limpieza energética siempre será la base de todos los rituales, así que empieza por iniciar tu año lunar con una casa limpia y en orden. Antes del 17 de febrero, haz una limpieza profunda: abre las ventanas, desecha objetos que ya no necesitas o no utilizas, y prende inciensos mientras mentalizas y emites palabras que atraigan la fortuna y eleven la vibra.

Usa colores asociados con la prosperidad

El rojo, el dorado o el naranja deberían ser colores que te acompañen durante los primeros días del Año Nuevo. Estos tonos simbolizan suerte, éxito y protección, así que no dudes ni por un segundo en incorporarlos a accesorios o prendas.

Usa amuletos como el sobre rojo para atraer la fortuna este Año Nuevo Chino. Canva

Ritual del sobre rojo

En un sobre rojo vas a colocar una cantidad de dinero; puede ser un billete de la denominación de tu preferencia o incluso monedas. La intención es guardarlo en un cajón o dentro de tu cartera como símbolo y amuleto de abundancia. Te aseguramos que durante todo el año lograrás tener estabilidad financiera.

Ritual de las intenciones

Para este ritual necesitarás escribir en un papel tres deseos que tengas claros que buscas cumplir en el 2026. Procura enfocarlos en los ámbitos del bienestar, el crecimiento personal y el equilibrio emocional. Está lista; la vas a guardar en un lugar especial y el martes 17 de febrero entregarás tus intenciones al fuego con la certeza de que se van a cumplir.

Consume alimentos simbólicos

Sí, la noche del 31 de diciembre muchas de nosotras arrojamos lentejas para atraer la abundancia. Sin embargo, comerlas también es sumamente benéfico tanto para la salud como para fines de rituales y energía. Si no eres fanática de las lentejas, puedes consumir cualquier tipo de alimento asociado con la prosperidad, como el arroz, los cítricos o las semillas.

El Año Nuevo Chino 2026 será el momento perfecto para que reconectemos con nuestra energía y logremos materializar los deseos que habitan en lo profundo de nuestro corazón. Si aún no conocías qué animal del zodiaco chino te representaba, ahora ya sabes la forma correcta de averiguarlo, así como los rituales efectivos que te harán gozar de una buena fortuna a lo largo del Año de Caballo de Fuego.