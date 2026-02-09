Este fue el icónico accesorio con el que Lady Gaga rindió homenaje a Puerto Rico en el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 nos regaló momentos icónicos, pasando a la historia como una de las presentaciones más importantes y con mayor relevancia, especialmente para quienes somos latinoamericanos. Y es que a Bad Bunny no le bastó con lograr un año histórico al llevarse la semana pasada el Grammy a mejor álbum del año, el primero con raíces latinas; ahora también dejó una huella permanente en uno de los eventos deportivos más seguidos a nivel mundial: el Super Tazón.

Por supuesto que Benito no lo hizo solo, pues se apoyó de un excelente equipo que nos llevó por un aproximado de 14 minutos a Puerto Rico y la grandeza de su gente, así como a la exquisitez, vida, sabor y color de Latinoamérica. Y es que no solo pudimos ver a diversas celebridades bailando en “la casita”, sino que a la presentación también se sumaron dos invitados que nos dejaron con la boca abierta: Lady Gaga y Ricky Martin.

Aunque el aporte de ambos fue impecable, Gaga deslumbró no solo por su versión salsa de “Die With A Smile”, sino también por el homenaje que rindió a La Isla del Encanto.

Lady Gaga rinde homenaje a Puerto Rico

Durante su presentación sorpresa durante el medio tiempo del Super Bowl, Lady Gaga no solo se robó los reflectores por su voz, así como por su impactante presentación de “Die With A Smile” en versión salsa, sino también por su atuendo, con el cual la cantante rindió un homenaje a la Borinquen.

Con un diseño personalizado en color azul cielo de Luar, Lady Gaga se sumó al mensaje de Bad Bunny en tributo a Puerto Rico que el boricua dio durante toda su presentación.

Lady Gaga deslumbra con un look latino

La cantante y compositora lució un vestido hecho a la medida en color celeste, un tono que hizo homenaje a la bandera de Puerto Rico de 1895. El diseño de Luar, firma creada por el diseñador dominicano-estadounidense Raúl López, creado por las diseñadoras Chloe y Chenelle Delgadillo, contó con un escote profundo en V, una falda tipo flamenco con pliegues y volantes.

Lady Gaga cantando en el medio tiempo del Super Bowl LX. Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation

Este bello vestido, que nos recordó a los modelos tropicales de los bailes de salsa de salón, fue acompañado por unos tacones de plataforma Piers Atkinson en color rojo, que combinaron perfectamente con su labial y uno de los accesorios que más llamó la atención: la flor de maga.

¿Qué significa la flor roja que llevó Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl?

Sobre su corpiño ceñido, Lady Gaga portó con respeto y en forma de homenaje una flor en color rojo: la flor de maga.

También conocida como Thespesia grandiflora, esta es la flor nacional de Puerto Rico, la cual nace en un árbol nativo de la isla que se caracteriza por sus grandes y llamativas flores en colores intensos como el rosado o el rojo.

La importancia de esta flor para el país se debe a su valor simbólico, pues para los boricuas esta planta simboliza la lucha por el hogar, así como la libertad, pues representa la fortaleza y resistencia del pueblo puertorriqueño, sin mencionar que también goza de diversas propiedades medicinales.

De esta forma, tanto Bad Bunny como Lady Gaga, a través de su vestuario, se encargaron de rendir en el medio tiempo del Super Bowl 2026 un gran homenaje a Puerto Rico en una de las presentaciones que ya ha quedado plasmada en la historia de los shows del half-time como una de las más icónicas.