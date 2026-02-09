“Estamos dispuestos a colaborar con la policía”: el Palacio de Buckingham emite su postura ante el vínculo Andrés-Epstein

La situación para la corona británica (así como para otras casas reales) sigue “color de hormiga”, a causa de la vinculación de varias figuras reales con el criminal Jeffrey Epstein. Como ya es bien sabido por todos nosotros, el expríncipe Andrés ha sido uno de los royals más involucrados en el caso, trayendo para la familia real un momento de especial tensión.

Luego de que la semana pasada el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara más información sobre la comunicación que el magnate mantuvo con el exduque de York, el rey Carlos III habría emitido por fin su postura a la nueva polémica con un contundente comunicado a través un portavoz del Palacio de Buckingham.

¿Qué dijo el rey Carlos en su comunicado?

Luego de días de silencio por parte del monarca y la reina consorte, el monarca decidió emitir un comunicado en el que se pronunció respecto a la situación que está ocurriendo con su hermano.

A través de un portavoz, el rey expresó su preocupación sobre lo acontecido, así como su entera disposición a cooperar con la policía de requerirse.

“El rey ha dejado clara, con palabras y acciones sin precedente, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor… Si bien el señor Mountbatten-Windsor debe abordar los reclamos específicos en cuestión, si la Policía de Thames Valley se comunica con nosotros, estamos listos para apoyarlos, como es de esperar. Como se dijo anteriormente, los pensamientos y simpatías de Sus Majestades han estado y siguen estando con las víctimas de todas y cada una de las formas de abuso”, concluyó.

El silencio del Palacio de Buckingham

El comunicado llega unas horas después de una nueva ola de cuestionamientos hacia el rey, quien este lunes 9 de febrero se presentó en Lancashire, donde a su llegada volvió a repetir su postura de silencio que adquirió la semana pasada, situación que incluso provocó el abucheo de algunos asistentes y señalamientos como “¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?”, de acuerdo con lo reportado por BBC.

La reina consorte también se limitó a expresar su postura durante su última aparición pública el pasado 4 de febrero cuando asistió a una primaria en Camden para inaugurar una biblioteca.

Miembros reales que sí han hablado del caso

La semana pasada también destacó el comentario emitido por el príncipe Eduardo, quien, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, la semana pasada se pronunció respecto a lo ocurrido con su hermano, aprovechando su discurso y destacando que siempre se debía recordar a las víctimas.

Por su parte, la princesa y el príncipe de Gales también han expresado su postura mostrando apoyo absoluto a las víctimas del criminal. A través de un portavoz, William y Kate expresaron también su preocupación ante el caso.

La situación que atraviesa Andrés Mountbatten-Windsor sigue siendo sumamente delicada, especialmente porque parece que aún no llegará a su final. A pesar de que el rey Carlos III había permanecido en silencio, el pronunciamiento del Palacio de Buckingham, así como el de Kensington, han mostrado que el exduque de York seguirá enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas.