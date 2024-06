Revelan el motivo por el que Carlos III no querría reunirse con Meghan Markle

Mientras el rey Carlos III se encuentra cumpliendo con su agenda oficial a la par de su tratamiento contra el cáncer, una nueva polémica lo azota gracias a un nuevor rumor que sugiere su negativa a reencontrarse con Meghan Markle.

De acuerdo con las especulaciones que han surgido desde hace unos días, el monarca británico no estaría dispuesto a verse frente a frente con la esposa del príncipe Harry. Mientras que la razón de ello tendría que ver con la desconfianza que esta le genera debido a sus antecedentes. Aquí te contamos de qué se trata.

¿Por qué Carlos III no quiere verse con Meghan Markle?

Según los rumores que han surgido sobre el tema, Carlos III estaría temeroso de que la duquesa de Sussex pudiera capitalizar cualquier encuentro y vender esta exclusiva a la prensa, ya sea a los tabloides británicos o a los medios estadounidenses.

El rey Carlos III temería que Meghan Markle pudiera capitalizar cualquier reunión que tuviese con ella Getty Images

Esto debido a que muchos de ellos estarían dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero con tal de que la exactriz pudiera darles contenido sobre alguna reunión que tuviera con el jefe de la corona británica.

Es por ello que el hijo mayor de la reina Isabel no querría reunirse con ella ya que, solo de esta manera, su polémica nuera no sacaría algún tipo de provecho económico. En tanto que se dice que Meghan, ante el rechazo de su suegro y del Palacio de Buckingham, habría decidido no acompañar a su esposo en su pasada visita al Reino Unido a principios de mayo.

Aunque, por otro lado, desde 2020 que los duques de Sussex dejaron de ser miembros senior de la monarquía inglesa, su relación con la Familia Real Británica no ha sido la mejor.

Desde 202o que Harry y Meghan se separaron de la corona británica, las rencillas familiares con los Windsor han aumentado Getty Images

Para nadie es un secreto que, desde entonces, ninguna de las partes se ha llevado bien y que su enemistad ha ido creciendo, en parte, por las declaraciones en contra que Harry y Meghan han hecho en el pasado en contra de los Windsor, como en la entrevista que dieron en 2021 a Oprah Winfrey.

Todos estos antecedentes, según los rumores, habría hecho que Carlos tomara esta drástica decisión de no ver a su nuera, pues para él es muy importante también salvaguardar la privacidad e integridad de la Familia Real, sobre todo en un momento tan delicado en el que se encuentran.

Recordemos que el rey Carlos no es el único de la Casa Real que fue diagnosticado con cáncer ya que su otra nuera, Kate Middleton, también se encuentra en tratamiento oncológico.