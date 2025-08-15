Suscríbete
Adiós balayage: Belinda presume el tinte rubio más elegante para recibir los 36 años

Cuando Belinda cambia de look, el mundo de la belleza se detiene unos segundos.

August 15, 2025 • 
Karen Luna
Mentiras, La Serie - Red Carpet

Adiós balayage: Belinda presume el tinte rubio.

Getty Images

Voy a ser honesta, cuando vi las fotos de Belinda con su nuevo pelo, tuve que mirarlas dos veces y no porque se haya puesto algo extravagante, sino porque decidió decirle adiós al balayage, además de apostar por un rubio uniforme, limpio y con una luz preciosa… justo para celebrar sus 36 años.

Un rubio que no grita, pero conquista

El balayage es divino para un look playero y relajado, pero este nuevo rubio es otra historia. Es un tono dorado suave, sin exageraciones, con un brillo saludable que hace que su piel se vea más fresca o sus ojos todavía más claros. Es de esos colores que parecen naturales, pero que sabemos que llevan horas de salón para quedar perfectos.

Lo que más me gustó es que no hay contrastes marcados ni raíces a la vista; todo es armonía y sí, eso le da un aire más sofisticado o maduro, pero sin perder el toque juvenil que siempre la ha caracterizado.

El momento perfecto para cambiar

Cumplir años siempre da esa sensación de “necesito algo nuevo”, y Belinda lo hizo en grande. A los 36, parece que está disfrutando una versión más segura de sí misma, este tinte refleja un “efecto tendencia del momento” y más “este es mi estilo y me encanta”.

La vimos luciendo el pelo con ondas suaves, de esas que se mueven con el viento, y honestamente… es imposible no querer correr al salón a pedir lo mismo.

Por qué este rubio gana al balayage

Aunque el balayage no se va a ningún lado, un rubio uniforme como este ilumina el rostro de forma más pareja y logra ese efecto de piel radiante sin necesidad de maquillaje pesado. Además, es un look que funciona todo el año, por ejemplo en verano es fresco y en invierno se siente cálido.

La inspiración que necesitábamos

Si estabas buscando una señal para cambiarte de look, creo que Belinda te la acaba de dar. Este rubio es la mezcla perfecta entre elegancia, frescura y naturalidad. Solo asegúrate de que tu estilista encuentre el matiz que vaya con tu piel, además que el acabado se vea saludable, no seco.

Porque sí, cambiar de color es mucho más que un capricho; es una forma de celebrar quién eres ahora y Belinda lo está celebrando con mucho estilo.

