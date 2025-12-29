Suscríbete
El regalo de Navidad que el príncipe Archie siempre ha querido y que Meghan Markle le negó

Meghan Markle confiesa cuál fue el costoso y lujoso regalo que el príncipe Archie pidió en Navidad y por qué decidió negárselo.

Diciembre 29, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Cuál es el origen del nombre del hijo de Meghan Markle, el príncipe Archie?

El regalo que Meghan Markle le negó a su hijo, el príncipe Archie

Getty Images

Meghan Markle y el príncipe Harry son padres del príncipe Archie y la princesa Lilibet, a quienes procuran brindar una infancia lo más normal posible, inculcándoles el valor del esfuerzo y la importancia de trabajar para alcanzar lo que desean.

Hace un par de años, la duquesa de Sussex recordó que tuvo que negarle al pequeño Archie un regalo que deseaba, al tratarse de un artículo demasiado lujoso y costoso, influenciado por una de sus mejores amigas.

El regalo que Meghan Markle le negó a su hijo, el príncipe Archie

En noviembre de 2023, Meghan moderó una sesión de preguntas y respuestas que siguió a una proyección especial de la película de Netflix The After con la estrella del cortometraje, David Oyelowo, y la directora Misan Harriman, que es amiga íntima de ella y de Harry.

Harriman es una fotógrafa reconocida que fue la responsable del retrato del primer cumpleaños de la princesa Lilibet y la duquesa de Sussex, pero sobre todo, se ha convertido en una gran influencia creativa para el príncipe Archie.

La inspiración es profunda”, dijo Meghan en el evento celebrado en una residencia privada en Montecito, California.

Meghan recordó que Misan le estaba enseñando fotografía a Archie con tan solo 4 años, y Meghan decidió comprarle una cámara para que hiciera sus primera fotos; sin embargo, no fue la que él deseaba.

Nuestro hijo de 4 años y medio, él decía: ‘No, no tengo 4 años. Tengo 4 años y medio’, Misan le estaba enseñando a hacer fotografía la última vez que estuvo con nosotros, y le compré una cámara a Archie, y él dijo: ‘Pero no es una Leica como Misan’”, dijo ella riendo.

Le dije: '¡No vas a comprar una Leica! Ni siquiera por Navidad’. Así que gracias por la inspiración en todos los ámbitos”.

Las cámaras premium de la marca Leica se venden por miles de dólares, lo que hace lógico que Meghan dudara en regalar una a su hijo pequeño.

¿Cómo es la Navidad de Meghan Markle con sus hijos Archie y Lilibet?

A pesar de no darle un regalo tan costoso a su pequeño de 4 años, que ahora ya tiene 6, Meghan se ha esforzado por crear una fiestas decembrinas inolvidables para sus hijos, y durante su especial navideño para Netflix, la duquesa de Sussex ha compartido algunas de sus tradiciones.

Una de las actividades que hizo fue crear calendarios de Adviento reutilizables para el príncipe Archie y la princesa Lilibet, con sus nombres y muchos bolsillos para pequeños caprichos, regalos razonables y no tan costosos como la cámara Laica que deseaba Archie.

Esperemos que tengamos esto durante bastante tiempo. Una tradición tiene que tener un comienzo”, dijo.

Meghan Markle príncipe Archie
Melisa Velázquez
