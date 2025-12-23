El príncipe Harry siente nostalgia por la Navidad junto al príncipe William y el rey Carlos III

Esta será la séptima Navidad que el príncipe Harry pase alejado de la familia real y las tradicionales festividades navideñas, el hermano menor del príncipe William estará de nuevo en Montecito, California, junto a su esposa Meghan Markle.

Alejado del tradicional servicio navideño y la caminata en Sandringham desde el 2028, Harry promete hacer de esta Navidad una de las mejores fiestas para sus hijos, Archie y Lilibet, a pesar de su propia nostalgia por las tradiciones de su infancia.

El príncipe Harry extraña la Navidad de familia real británica

De acuerdo con Jennie Bond, corresponsal real de la BBC, Harry podría tener sentimientos encontrados sobre la Navidad, pues ha prometido hacer de esta fecha algo inolvidable para sus hijos.

“Ha declarado públicamente que echa de menos elementos de su vida en el Reino Unido, incluyendo las bromas, la cultura de los pubs, los amigos y las reuniones familiares”, asegura Bond.

Continuó: “Y él dice que aún siente un profundo amor por Gran Bretaña, así que las imágenes de su familia haciendo ese familiar paseo hacia la iglesia de Sandringham podrían, de hecho, conmoverle las fibras del corazón.

Pero quizá no por mucho tiempo. Cuando disfruta de la Navidad bajo el cálido sol californiano, con su esposa, hijos y suegra, el atractivo de un Norfolk a menudo gris y húmedo puede desvanecerse un poco”.

El príncipe Harry extraña la Navidad de familia real británica UK Press/UK Press via Getty Images

¿Cómo será la Navidad del príncipe Harry y Meghan Markle en Montecito, California?

Se espera que el duque y la duquesa de Sussex pasen la Navidad en Montecito con la madre de Meghan y la abuela de los niños, Doria Ragland, que vive a unas horas en coche de la casa familiar de Los Ángeles.

A principios del mes de diciembre, Meghan estrenó su especial navideño en Netflix, donde revela detalles de sus tradiciones navideñas, y aseguró conservar una de ellas, que resulta muy divertida y especial para el príncipe Harry.

Se trata de los tradicionales crackers se convierten en piezas hechas a mano que en su interior llevan detalles llenos de intención, cariño y significado para cada integrante.

Meghan recordó su primer acercamiento a estos detalles resaltando que sintió una conexión muy especial.

“Empecé a conocerlos porque siempre tenían un chicote o acertijo del tamaño de una galleta de la suerte y algo dulce dentro”, dice Meghan.