Del bob francés al pixie: 5 cortes de pelo que te favorecen si tienes arrugas en la zona del cuello

Una de las principales zonas del cuerpo en las que los signos de la edad suelen aparecer es el cuello, y es que la delicada piel de este lugar, sumada al poco cuidado que solemos tener sobre ella, se convierte en el lugar ideal para que las arrugas comiencen a manifestarse, incluso antes que en el rostro.

Además de cremas y tratamientos de prevención o cuidado, existe otra forma eficaz de combatirlas, así como de disimularlas, y para ello necesitarán únicamente de una visita al salón de belleza. Conoce los cortes de pelo que favorecen si tienes arrugas en la zona del cuello.

Bob francés

Este corte clásico y atemporal se convierte en el aliado ideal para ayudarnos a disimular las arrugas. Su longitud, que suele llegar por debajo de la mandíbula, justamente unos milímetros por encima del mentón, logra crear un efecto visual que ayuda a estilizar el cuello sin dirigir por completo la atención a él.

Una gran opción es apostar por lucirlo con textura, es decir, con las puntas degrafiladas para resaltar el aspecto natural de la melena; con esto no solo estaremos aportando frescura a nuestra imagen, sino que nos sumaremos a la tendencia del look desenfadado de este año.

Corte pixie largo

Contrario a lo que pudiera parecer, el corte pixie es una excelente opción cuando buscamos proyectar una imagen elegante, fresca, rejuvenecedora y que a la par nos ayude a disimular la presencia de arrugas en el cuello.

En esta versión, el corte busca incorporar mechones más largos en la parte frontal, laterales y zona de la coronilla para lograr un equilibrio entre las proporciones del rostro y la longitud del cuello, por lo que es un gran aliado al momento de buscar opciones que nos ayuden a disimular estos signos de envejecimiento.

Corte clavicut

Este estilo suele caracterizarse por tener una longitud que llega a la zona de la clavícula, por lo que es uno de los cortes más favorecedores cuando buscamos ocultar las arrugas del cuello, y es que su longitud crea una transición entre este y el rostro que hace que la mirada se dirija únicamente a nuestro rostro.

Por supuesto que también es un estilo que está en tendencia y es un gran aliado rejuvenecedor. Si estabas buscando un estilo versátil que pueda llevarse con ondas y melena lacia, este se convertirá en tu corte favorito.

Corte shaggy

No hay mejor forma de disimular la presencia de arrugas en la zona del cuello que apostando por el volumen, y el corte shaggy es el mejor aliado para ello. Gracias a sus capas irregulares y su apariencia desenfadada, este corte ayuda a crear una apariencia voluminosa en la zona superior de nuestra melena, mientras que en el resto de ella genera movimiento, dos características vitales para lograr distraer la atención del cuello y darle protagonismo a nuestro pelo.

Bob largo

El lob se ha convertido en una gran opción al momento de buscar un corte de pelo que sea elegante y estratégico. Suele llevar una longitud más allá del tradicional bob, llegando incluso a rozar los hombros, razón por la cual es una gran alternativa para aquellas que buscan estilizar y alargar visualmente el cuello.

Su versión recta y pulida es un acierto para lograr disimular las arrugas de esa zona; sin embargo, ese año apuesta por incluir textura en la zona de las puntas, logrando un corte sumamente sofisticado.

Despídete de los signos del envejecimiento y prueba estos cortes de pelo que te favorecen si tienes arrugas en la zona del cuello. No solo son estilos en tendencia, sino también grandes aliados para rejuvenecer y refrescar nuestra imagen. Ya sea que apuestes por el bob francés o el corte pixie, cualquiera resaltará tu belleza natural.