La infanta Cristina reacciona a las declaraciones de su ex Iñaki Urdangarín: “Es un cobarde”

Iñaki Urdangarin ha iniciado una etapa de exposición total tras anunciar la publicación de sus memorias: ‘Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes’, ha emprendido una gira mediática que culminó con una entrevista a Jordi Évole, una aparición pública que habría caído como un duro golpe para la infanta Cristina.

Las declaraciones de Iñaki Urdangarin han provocado un fuerte malestar en la infanta Cristina, especialmente por la exposición de aspectos privados de su pasado

La reacción de la infanta Cristina a las declaraciones de Iñaki Urdangarín sobre su matrimonio

De acuerdo con la periodista, Lorena Vázquez, la hija de la reina Sofía continúa dolida y muy incómoda con el protagonismo mediático que su ex esposo ha decidido asumir.

“La infanta Cristina sigue dolida y no le está haciendo ninguna gracia todo este escaparate mediático en el que él mismo se ha puesto”, dice Lorena Vázquez.

Y es que mientras Iñaki insiste en que el fin de su matrimonio con Cristiana se debió a su paso por la cárcel, la infanta tiene una versión muy diferente.

“Mi matrimonio ha sido el precio a pagar por esta situación (...) Nos habíamos convertido en dos buenos amigos unidos por cuatro maravillosos hijos”, exponía.

Tanto la infanta Cristina como su entorno más cercano, aseguran que la verdad es muy diferente de la qué dice, asegurando que fue su infidelidad la que puso fin a su relación.

“Consideran que es un cobarde por no contar la verdad”, afirma. Y aclara: “Su matrimonio no se acabó por la cárcel, se acabó porque se enamoró de Ainhoa Armentia”.

“Cristina lo está pasando muy mal”. Y es que pese a lo que Iñaki ha intentado hacer creer públicamente la realidad es muy distinta. “Ahora mismo no se llevan bien”.

Iñaki Urdangarín reacciona al disgusto de la infanta Cristina

En su entrevista con Jordi Évole, Iñaki Urdangarin habló del deterioro de su matrimonio, y reconoció los errores que cometió al iniciar su su relación con Ainhoa Armentia y expresó arrepentimiento por el daño causado a sus hijos y a su entorno familiar tras el Caso Nóos.

“Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos. Las fotos que se publicaron dinamitaron todo. Podríamos haberlo solucionado de otra forma, pero tuvo que ser bajo el foco mediático. No estoy orgulloso. Fue doloroso para todos. Por mucho que yo tuviera razones para emprender una nueva vida, no era la manera”.

