¿Uñas cromadas o cat eye? 5 diseños de uñas románticos para lucir en San Valentín

Estamos a tan solo unos días de celebrar el día más romántico del año y por esta razón muchas de nosotras hemos invertido grandes cantidades de tiempo en buscar inspiración para realizar nuestro próximo set de uñas. Esta tarea es titánica, pues el mundo de las uñas ofrece infinidad de posibilidades y combinaciones que muchas veces nos hacen sentir indecisas respecto a cuál es la mejor idea para elegir.

Para que no te pase lo mismo que a muchas de nosotras, hicimos esta lista con cinco diseños de uñas románticos para lucir en San Valentín, los cuales están apegados a las tendencias del momento y muchos de ellos incluso las combinan en un mismo diseño, así que ya no tendrás que cuestionarte si prefieres uñas cromadas o cat eye.

Uñas con rosas

Una forma creativa de darle un descanso a los típicos corazones que decoran la mayor cantidad de diseños de uñas es apostar por otro elemento típico de la temporada: las rosas. Para este diseño tendrás que recurrir a una base en tono nude y sobre esta trazar pequeñas rosas con efecto ojo de gato en el color de tu preferencia y agregar detalles en cromo para realzar la belleza y delicadeza de tus manos.

Uñas efecto agua

Esta propuesta no solo es creativa, sino que también única; consiste en colocar sobre tus uñas una base de gel ojo de gato en el color de tu preferencia. Será vital que antes de curar en lámpara actives las partículas para generar el característico movimiento que tantos corazones ha conquistado desde el año pasado. Una vez listo este paso, aplicarás una capa de efecto matificante para formar corazones o con el mismo gel o con ayuda de un gel transparente para crear ese efecto de gotas de lluvia sobre cada uña.

Uñas ombré

El efecto ombré no solo es uno de los más populares actualmente, sino también una gran opción para lograr un diseño de uñas romántico, creativo y muy femenino. Para esta propuesta podrás recurrir al uso de una base rosa lechosa sobre la cual aplicarás en forma descendente un tono encendido igual en la gama de colores rosados. Una vez que logres crear el efecto difuminado como mejor luzca, sobre tus uñas vas a colocar pequeñas decoraciones de corazón para darle ese toque romántico que la temporada amerita.

Aura Nails

Las aura nails llegaron como una tendencia que se ha convertido en un clásico de los diseños de uñas y este 14 de febrero se convierten en una gran alternativa para lucir unas uñas muy románticas y femeninas. Para lograrlo, tendrás que recurrir a la elección de una paleta de colores relacionados con la temporada; puedes apostar por un rosado fuerte y uno más claro. El tono más oscuro irá como base sobre todas las uñas, mientras que con el más clarito vas a crear el aura que tanto caracteriza a estas uñas. Para darle el toque romántico, en el centro de cada halo de luz dibuja un pequeño corazón.

Milky nails

Si lo tuyo son los diseños elegantes y minimalistas, no dudes en apostar por las uñas en su versión blanco lechoso, las cuales nos han demostrado una y mil veces su capacidad de versatilidad para adaptarse a cualquier diseño y propuesta, así como por convertirse en grandes aliadas para lucir diseños refinados. Esta propuesta es para aquellas que aman decorar sus uñas, pero no son tan fanáticas de llevar decoración en exceso.

Ahora sí ya no tienes ningún pretexto para no saber qué propuesta pedirle a tu manicurista de confianza, pues estos diseños de uñas románticos para San Valentín son una gran opción para apostar por un maniquí romántico en este día tan especial. Ya que viste opciones, ¿qué vamos a elegir, uñas cromadas o cat eye?