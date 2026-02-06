El príncipe Haakon rompe el silencio sobre Mette-Marit: “Le gustaría contar lo sucedido, pero ahora mismo no puede”

Definitivamente, no han sido unas semanas sencillas para la familia real noruega. Si los medios así como la opinión pública ya mantenían su radar sobre ella gracias al juicio por 38 cargos graves que enfrentaría Marius Borg, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, la situación ahora es más delicada luego de que ella fuera vinculada al caso Epstein, tras la revelación de correos en los que se mostraba que la princesa mantenía una relación cercana, incluso de amistad, con el criminal estadounidense.

Este viernes fue un día muy movido para la familia, pues el príncipe Haakon no solo hizo acto de presencia en prisión para visitar y demostrar su apoyo al joven de 29 años, sino que también decidió que era momento de romper el silencio y esto fue lo que expresó.

El príncipe Haakon rompe el silencio

Luego de que la princesa Mette-Marit emitiera un nuevo comunicado donde expresó una nueva disculpa por lo sucedido, Haakon decidió hacer presencia ante los medios de comunicación, donde reconoció que la familia real se encontraba atravesando uno de los momentos más críticos y complicados. “Están pasando muchas cosas al mismo tiempo”, señaló el heredero.

Haakon señaló que su prioridad en este momento ha sido mantener un equilibrio interno en el que el cuidado de todos los miembros de la familia era algo prioritario. Esto, por supuesto, también incluye a Marius, quien se encuentra atravesando su tercer día de juicio.

Haakon se pronuncia ante la situación de Mette-Marit

Dentro de su intervención, el príncipe heredero también hizo referencia al caso que está enfrentando Mette-Marit luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos documentos relacionados con el caso Epstein en los que diversas figuras de alto perfil sostenían conversaciones comprometedoras con el criminal sexual.

Dentro de estas figuras se encontraba la princesa Mette-Marit, quien a la brevedad emitió una disculpa el sábado pasado, y que no se había vuelto a pronunciar hasta este momento.

Respecto a la delicada situación que envuelve a su esposa, Haakon reconoció que es plenamente consciente de que el tema genera interés público y que más de uno está tratando de comprender lo que sucedió. También mencionó que es “completamente normal” que la opinión pública esté esperando escuchar la versión de la princesa.

Sin embargo, llamó profundamente la atención la revelación del heredero, pues mencionó que a Mette-Marit “le gustaría contar lo sucedido, pero ahora mismo no puede”. El príncipe afirmó que la princesa tiene la intención de compartir su versión más adelante y pidió comprensión ante su silencio.

Mette-Marit envía un nuevo comunicado

Horas antes de que el príncipe Haakon emitiera su declaración, Mette-Marit volvió a lanzar un comunicado en el que abordó la controversia que la relaciona con el criminal Epstein. En el texto dejó claro que su relación con el empresario no fue de índole personal, sino solo de trato social, negando así que entre ellos existiera un vínculo cercano de amistad.

La princesa expresó una vez su profundo arrepentimiento por la situación y afirmó que algunos de los mensajes revelados “no representan la persona que quiero ser”. Ofreció disculpas por haber “decepcionado” a todos, a la Corona por las consecuencias que esto está dejando sobre ella, a los reyes y asumió la responsabilidad de no haber investigado en profundidad el tipo de persona que era Epstein.

Mette-Marit también expresó su solidaridad con las víctimas y fue contundente al pronunciarse en contra de los abusos y actos criminales del empresario.

El comunicado del príncipe Haakon dejó claro que por el momento su prioridad es lograr sostener la imagen de la corona al mismo tiempo que atiende la crisis familiar que los miembros atraviesan con el juicio de Marius Borg. Aunque las declaraciones de la princesa Mette-Marit hasta ahora han sido a través de comunicados, todo parece apuntar a que la royal se está preparando para abordar la situación en público.