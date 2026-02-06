Así fue el emotivo homenaje que recibió Giorgio Armani durante la inauguración de los Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 no solo reunieron en su gran inauguración a los deportistas más destacados del mundo, sino que también fueron el escaparate del mundo para dejar ver la riqueza cultural y simbólica de Italia.

Dentro de los momentos más destacados que esta justa nos ha regalado en su apertura, el homenaje a Giorgio Armani, legendario diseñador italiano que falleció el pasado mes de septiembre.

La bandera italiana se ondeó con vida propia con un despliegue impresionante de trajes diseñados por Armani en una impresionante pasarela en la que Vittoria Ceretti hizo entrega del estandarte.

El legado de Armani en la moda olímpica

El homenaje al diseñador no solo tuvo como finalidad rendir tributo a la excelencia de su trabajo a lo largo de su vida o por haber fundado una de las casas de moda más influyentes alrededor del mundo, sino que también se encargó de crear las prendas del equipo italiano bajo su línea deportiva Emporio Armani EA7, la cual se ha encargado desde hace unos años de vestir a atletas en diferentes competencias internacionales.

Durante la ceremonia, una elegante pasarela formada por tres filas dejó ver el tricolor de la bandera italiana: verde, blanco y rojo se formaron de forma sincronizada en trajes impecables diseñados por el couturier. Cada pieza destacó por su sofisticación, elegancia y minimalismo.

Vittoria Ceretti acompañando a las modelos con trajes Armani en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia. Gregory Shamus/Getty Images

El homenaje de Armani en Cortina 2026

En un desfile de tres filas perfectamente sincronizadas, 60 modelos hicieron gala del traje de Giorgio Armani, portando cada fila un color en representación de la bandera italiana. Así, el verde, el blanco y el rojo se apoderaron del escenario dando paso a la abanderada de la noche, la modelo Vittoria Ceretti, quien es imagen de la colección Primavera/Verano 2026 de la firma.

Para su participación, Vittoria entregó la bandera en un vestido de la colección Armani Privé en color blanco, el mismo tono que acompaña a los trajes olímpicos con bordado de “Italia”.

Italia, sede de una justa deportiva llena de moda y cultura

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el estadio San Siro de Milán, comenzando con un homenaje al escultor Antonio Canova. La ópera italiana también se hizo presente con la participación de Matilda de Angelis como directora de orquesta, mientras Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gioachino Rossini, leyendas de la ópera, se hacían presentes en forma representativa.

Mariah Carey deslumbró con un elegante vestido blanco de Fausto Puglisi entonando en italiano “Nel blu, dipinto di blu” de Domenico Modugno y Laura Pausini, quien entonó el himno acompañada de un elegante vestido negro con cristales de Armani Privé, en un claro homenaje al diseñador.

Con esta celebración, no solo se ha dado por inaugurada la fiesta del deporte de los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que también fue el momento perfecto para rendir homenaje a diversas figuras representativas e importantes de Italia, entre ellas el legendario Giorgio Armani.