Mary de Dinamarca celebra su cumpleaños 54 en medio de los vínculos de su esposo Federico X con Jeffrey Epstein

Este 5 de febrero, la reina Mary de Dinamarca celebra su cumpleaños 54 en un contexto marcado por un momento delicado tanto a nivel personal como institucional, luego de que el nombre de su esposo, Federico X, saliera en los documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein.

Aunque la Casa Real ha negado que el rey Federico X, haya mantenido cualquier tipo de contacto con el criminal Jeffrey Epstein, la polémica que sacude a varias de las monarquías europeas no deja de causar preocupación.

Te podría interesar: El traje de terciopelo con el que Mary de Dinamarca elevó su look working y también vas a querer

Mary de Dinamarca cumple 54 años y el Palacio la felicita

A pesar de la fuerte polémica en la Casa Real, desde Palacio se le hizo una hermosa felicitación de cumpleaños a Mary de Dinamarca, a través del perfil oficial de Instagram de la institución.

“Su Majestad la Reina cumple 54 años hoy. Por su cumpleaños, aquí tienen un retrato de la Reina, tomado en marzo de 2025 para Mary Fonden”, dice la postal de felicitación.

En la imagen, Mary luce un hermoso traje sastre en azul cobalto que combina con una blusa rosa empolvado que añade un toque romántico y fememenino a su impecable look working.

La publicación ha recibido numerosos mensajes cálidos de felicitación y buenos deseas, dejando claro que en estos dos años de reinado, Mary se ha ganado el cariño y respeto del pueblo danés.

Las polémicas de la Familia Real de Dinamarca

Federico de Dinamarca fue mencionado en los documentos desclasificados de Epstein en 2012 donde se hablaba de una posible reunión que no se sabe si llegó a ocurrir, y también aparece su ex cuñada Alexandra Manley, que compartió correos electrónicos con Epstein y Ghislaine Maxwell años atrás.

En un comunicado compartido a un medio local, el Palacio afirmó: “Su majestad el rey Federico nunca ha conocido a Jeffrey Epstein”.

Por otra parte, Mary y Federico han preferido seguir su política de mantenerse en silencio en asuntos “personales” de los miembros de la familia real.

“Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la familia real, incluido el príncipe heredero”.

Mary y Federico de Dinamarca Getty Images

Mary de Dinamarca prepara viaje a Australia junto a Federico X

La polémica surge en plena preparación de la visita de Estado de Federico y Mary a Australia, país natal de la Reina, un viaje clave y de gran relevancia histórica, que ella desea proteger de cualquier controversia.

“No quiere que nada arruine este momento histórico, y mucho menos su marido. Hay mucha presión para dar una buena imagen y Mary le ha dejado muy claro a Federico lo que está en juego. Tiene que recuperar terreno con los familiares australianos de Mary, que son muy protectores con ella”.

