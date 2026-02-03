Suscríbete
Belleza

Los 3 cortes de pelo que más favorecen si quieres verte más joven y moderna después de los 40 y 50

Estos cortes de pelo no sólo están en tendencia, también tienen un efecto antiedad que te permite lucir más joven y sofisticada sin esfuerzo.

Febrero 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
Victoria Beckham lleva el color de uñas que toda mujer de 50 quiere llevar en 2026

Los cortes de pelo que más favorecen después de los 40 y 50 que sí rejuvenecen con elegancia

Getty Images

Con la llegada de 2026, muchas sienten la necesidad de un cambio de look para empezar el año renovadas y radiantes; por eso surge la gran pregunta: cuáles son los cortes de pelo en tendencia y, sobre todo, los que realmente resultan más favorecedores.

Después de los 40 y 50, no solo buscamos un cambio de look, sino cortes que nos ayuden a lucir más jóvenes, sin renunciar a la elegancia y la sofisticación, con estilos modernos y fáciles de mantener para no ser esclavas del salón.

Si buscas un look que te permita ver más joven y moderna, pero sin renunciar a la elegancia, estas propuestas podrían adaptarse a tu estilo y forma de vida sin esfuerzo, ni tanto mantenimiento.

Soft box bob

Este corte de pelo es una versión más delicada del clásico box bob, con base cuadrada y línea recta que enmarca la mandíbula, pero con puntas ligeramente capeadas y un acabado curvado hacia dentro.

A diferencia de la versión original, esta propuesta se adapta a todo tipo de rostros, resulta más favorecedor y es un corte elegante, pulido y fácil de mantener, ideal incluso para llevar durante todo el año.

Luxe Mid-Length

Este corte de pelo se caracteriza por ser una media melena por debajo de los hombros, con un acabado pulido y elegante que vuelve con fuerza por su gran versatilidad, ya que se adapta a todos los tipos de rostro.

Estiliza sin resultar pesada y es fácil de controlar en climas fríos y cálidos. Aunque no es ideal para rostros alargados, puede adaptarse con ondas suaves que suavizan las facciones y aportan sofisticación.

Layered Curtain Shag

Esta nueva propuesta, es la evolución del shag setentero, un corte muy capeado, con mucho movimiento, capas largas y flequillo cortina integrado que se adaptan a las facciones del rostro para suavizarlas con naturalidad.

Favorece especialmente a las melenas finas, ya que aporta volumen, textura y un efecto más lleno, ideal para evitar el pelo plano en cualquier época del año.

Más allá de las tendencias, lo más importante es elegir un corte que se adapte a tu estilo de vida y tipo de pelo para conseguir un resultado favorecedor y actual.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
