El príncipe Eduardo rompe el silencio y habla de los vínculos de Andrés y Sarah Ferguson en el caso Epstein

Este martes 3 de febrero, el hermano menor de los Windsor, el príncipe Eduardo, se convirtió en el primer miembro de la familia real británica, en pronunciarse sobre el caso Epstein y el vínculo entre Andrés-Mountbatten Windsor y su ex cuñada Sarah Ferguson.

El también duque de Edimburgo, asistió a la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, en medio de los nuevos escándalos causados por los nuevos archivos que fueron liberados durante el fin de semana, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El príncipe Eduardo habla del caso Epstein y el vínculo de su hermano Andrés y Sarah Ferguson

En medio de la cumbre, el príncipe Eduardo fue entrevistado por la CNN, y cuestionado por los recientes archivos que revelan más pruebas en contra de su hermano, el ex príncipe Andrés, así como a su ex cuñada, Sarah Ferguson.

“Todos han venido aquí para escuchar sobre educación, sobre resolver el futuro. Pero no, creo que es muy importante siempre recordar a las víctimas, ¿y quiénes son las víctimas en todo esto? Muchas víctimas”, respondió el duque de Edimburgo cuando fue cuestionado por el periodista de la CNN.

Un mensaje muy similar al que el Palacio de Buckingham hizo llegar a la prensa en 2022, después de que Andrés llegara a un acuerdo con Virginia Giuffre: “Sus Majestades quieren dejar claro que sus pensamientos y su empatía han estado, y se mantendrán, con las víctimas y supervivientes de cualquier tipo de abuso”.

El príncipe Eduardo con su hermano, el ex príncipe Andrés Stephen Pond/Getty Images

En los últimos archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), se reveló que Andrés Mountbatten-Windsor, mantenía una supuesta correspondencia con Epstein que incluía compartir fotos de sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, cuando eran más jóvenes.

Además, también se encontraron correos de Sarah Ferguson donde hacía comentarios inapropiados sobre sus hijas, e incluso le llegó a pedir matrimonio.

El papel del príncipe Eduardo en la cumbre de los Emiratos Árabes

El príncipe Eduardo se encuentra de visita en los Emiratos Árabes para promover la educación y apoyar a jóvenes y educadores, en un viaje de carácter institucional vinculado al premio internacional que lleva su nombre. No obstante, su presencia coincide con la atención mediática mundial sobre el escándalo que rodea al príncipe Andrés y las polémicas relacionadas con Sarah Ferguson.

