Horóscopo chino 2026: Atrae la suerte con el color de tus uñas de acuerdo a tu signo

El horóscopo chino es una herramienta de la astrología china que interpreta la personalidad y tendencias de una persona según su año de nacimiento, a diferencia de la astrología occidental, que se basa en el signo solar.

Cargado con la energía del Caballo de Fuego el Año Nuevo Chino 2026 se perfila como un año de cambios inesperados y nuevas oportunidades para triunfar, y los colores juegan un papel clave para atraer la buena fortuna.

Usar estos tonos en tus uñas, puede convertir a tu manicure en un auténtico amuleto de la suerte, para manifestar mejores oportunidades, además de esas metas con las que tanto sueñas.

¿De qué color pintar tus uñas para atraer la buena suerte según el horóscopo chino?

Este 17 de febrero comienza el Año Nuevo Chino, y si quieres empezar con el pie derecho, y un manicure poderoso, estos son los colores que te ayudarán a fluir mejor con la energía del 2026.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Eres uno de los signos que debe usar tonos joya como el azul marino o el negro, pues son tonos que te permitirán potenciar tu inteligencia y claridad mental para actuar con estrategia, sobre todo cuando debes tomar decisiones importantes para atraer la estabilidad económica.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Los tonos tierra como el verde oliva o marrón chocolate, además de estar en tendencia, te ayudan a reforzar tu constancia para avanzar sin desgastarte a nivel emocional. Son tonos que debes usar si quieres atraer crecimiento y seguridad.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Los tonos cálidos como el rojo cereza o el coral, activar tu carisma natural y te permiten sentirte más valiente a la hora de tomar riesgos, pero de forma acertada para atraer nuevas oportunidades que te expandan.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Los tonos pasteles serán tus grandes aliados, apuesta por el rosa o el lila en tonalidades suaves, que te permiten armonizar tus emociones y fortalecer tus relaciones, también son perfectos si quieres atraer amor, calma y conexiones sinceras.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Apuesta por los tonos con un sutil acabado metálico, el dorado en especial, te permite potenciar tu magnetismo y don de liderazgo, para alcanzar el éxito, el reconocimiento y la abundancia económica.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Los tonos intensos y profundos como el borgoña o vino, te ayudan a conectarte con tu intuición y sabiduría interior, lo que te permite tomar decisiones más acertadas, además de proteger tu campo energético.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Los tonos más alegres como el naranja o rojo cereza, te ayudan a sentirte más optimista y alegre, para despertar tu creatividad, además son ideales para crear movimiento en tu vida, atraer viajes y nuevos comienzos.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Los tonos nude como el beige o el verde menta, te brindan equilibrio emocional y bienestar, para crear armonía y estabilidad en tu hogar, e incluso en la oficina si sientes que el ambiente está muy tóxico.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Necesitas tonos impactantes como el amarillo, pues te permitirán estimular tu ingenio y capacidad de adaptación, sobre todo cuando buscas proyectar nuevas ideas y proyectos, o crear nuevas relaciones personales y sociales.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Los tonos nude con un acabado perlado suave, te ayudan a reforzar tu seguridad, son colores que atraen reconocimiento y éxito en el ámbito profesional, pues puedes sentirte más segura y poderosa.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Los tonos más fríos como el azul cielo o el gris claro, te ayudan a proyectar serenidad y protección, ayudándote a confiar en el proceso natural de las cosas, además de fortalecer tus vínculos más importantes.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Los tonos como el rosa fuerte y fucsia, activan la alegría, el amor propio y la abundancia, ideales para atraer el placer, bienestar y la buena fortuna en todos los ámbitos de tu vida.

Elegir el color adecuado según tu signo chino es una forma sencilla, y muy estilosa, de atraer la suerte a tu favor.

