Mette-Marit, Haakon y la princesa Ingrid de Noruega visitan a Marius Borg en el hospital: así fue el primer día de su juicio

Este martes 3 de febrero dio inicio el juicio contra Marius Borg donde se le acusa de 38 delitos, incluyendo 4 por abuso sexual, donde además contó con el apoyo incondicional de la Familia Real, pese al comunicado de Haakon de Noruega donde aseguraba poner distancia de por medio.

Horas antes de que comenzara el juicio, Marius fue trasladado al hospital, donde recibió la visita de su madre, la princesa Mette-Marit, su padrastro Haakon de Noruega, y su hermana Ingrid Alexandra.

Marius Borg es trasladado al hospital horas antes de iniciar su histórico juicio

De acuerdo con el diario noruego VG, Marius de 29 años fue trasladado al hospital durante la madrugada para someterse a un exámen médico, generando gran expectación sobre su estado de salud, justo antes de sentarse en el banquillo de los acusados.

A pesar de la polémica que afecta a la monarquía noruega, Marius Borg ha recibido el apoyo de su familia real durante su hospitalización, con Mette-Marit, el príncipe Haakon y la princesa Ingrid Alexandra visitándolo en la clínica.

Aunque se desconocen los motivos de su hospitalización, el príncipe Haakon ha mostrado su apoyo a su hijastro Marius, reafirmando que tiene los mismos derechos y responsabilidades que cualquier ciudadano frente a la justicia.

Marius Borg se declara inocente de las acusaciones de abuso sexual en su primer día de juicio

Marius Borg Høiby compareció ante el tribunal de Oslo, donde se le leyeron 38 cargos, el hijo de Mette-Marit se vio visiblemente nervioso y acudió vestido de manera informal con un Jersey café, camisa blanca y pantalón verde oscuro.

Marius se sentó entre sus abogados luciendo notablemente molesto y nervioso, siempre mirando hacia al suelo frente al juez, Jon Sverdrup Ejfestad, que tiene fama de ser muy severo, y quien no ha permitido tomar fotos de Marius durante el juicio.

El joven de 29 años enfrenta cargos por violar a una mujer en Lofoten el 8 de octubre de 2023; de amenazas, coacción, violencia y otros delitos en contra de Nora Haukland, su novia de 2022 a 2023; también se le acusó de estrangular y violentar a una mujer del barrio de Frogner en Oslo, el 14 de agosto de 2024.

Marius se ha declarado no culpable frente al juez, aunque siempre mirando hacia abajo, hablando en voz baja, o moviendo solo con la cabeza, en algunos momentos incluso se mostró aburrido frente al tribunal.

Marius Borg se declara inocente de las acusaciones de abuso sexual en su primer día de juicio Getty Images

“Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años”, ha insistido el fiscal Sturla Henriksbø.

El hijo de la princesa heredera de Noruega se ha declarado no culpable de la mayoría de los cargos graves, admitiendo parcialmente abuso en relaciones íntimas, violación de una orden de alejamiento y algunos delitos menores como conducir sin carnet.

