Máxima de Holanda celebra su aniversario de bodas recuperando su joya más especial 24 años después

La reina Máxima de Holanda sabe que los detalles alimentan el romance, y para celebrar 24 años de casada con el rey Guillermo Alejandro, ha optado por lucir unos pendientes que tienen un significado muy especial para ambos.

Máxima y Guillermo Alejandro se casaron el 2 de febrero de 2002 en Ámsterdam, primero en una ceremonia civil en el Beurs van Berlage y más tarde con una ceremonia religiosa en la iglesia de la plaza Dam, la Nieuwe Kerk, y 24 años después, han demostrado ser un matrimonio estable y feliz.

Máxima de Holanda lleva los pendientes de diamantes que usó en su boda para su aniversario

Tras su viaje a Nueva York, donde pospuso algunos compromisos reales por un fuerte resfriado, la reina Máxima de Holanda regresó este lunes ya completamente sana, para unirse a su esposo Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

La pareja que está cumpliendo 24 años de casados, visitó el centro comunitario Wijkpaleis de Rotterdam, donde se pusieron al día de las diversas iniciativas sociales que apoya el Oranje Fonds del que son patronos.

Para su compromiso, Máxima lució un sofisticado total look en tonos grises de Vanessa Seward, compuesto por un vestido de punto y una capa con lazo; sin embargo, lo que más llamó la atención, fueron sus pendientes de diamantes, pues son los mismos que usó el día de su boda.

Los pendientes, de estilo clásico y sofisticado, presentan un diseño art déco o isabelino con una roseta en el lóbulo y una imponente lágrima colgante, un detalle que refleja la importancia que Máxima le da a su aniversario.

La reina ha completado su estilismo con unas botas negras de tacón alto y ancho, firmadas por Gianvito Rossi, y su melena midi suelta con suaves ondas.

Máxima de Holanda el día de su boda con Guillermo Alejandro el 2 de febrero de 2002 UK Press/Getty Images

El trabajo altruista de Máxima de Holanda y Guillermo Alejandro

Guillermo Alejandro y Máxima celebraron su 24º aniversario como mecenas del Oranje Fonds, la fundación creada como regalo de bodas nacional, que ha apoyado más de 250.000 iniciativas con asesoramiento, financiación y una impresionante red de colaboradores y voluntarios.

Para celebrar su doble aniversario, los reyes visitaron en Róterdam varias iniciativas sociales apoyadas por el Oranje Fonds, posando sonrientes para los medios que los han felicitado por sus 24 años de matrimonio.

