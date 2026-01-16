Máxima de Holanda revive el top asimétrico de los 80 que es perfecto para mujeres de más de 50

Tras unas largas vacaciones navideñas en Argentina junto a su familia, Máxima de Holanda retoma su agenda real y acude a su primer acto oficial, donde ha lucido un look moderno y sofisticado con el que se ve joven y radiante.

La noche del 15 de enero, Máxima asistió al Eurosonik Noorderslag, un festival de música que celebra su edición número 40 y que ha servido como plataforma para artistas emergentes que buscan el éxito musical.

El top asimétrico con el que Máxima de Holanda luce joven y moderna

Para la importante noche musical, la reina Máxima decidió rescatar de su armario un top de lúrex color dorado con escote asimétrico que dejaba al descubierto uno de sus hombros del diseñador holandés Claes Iversen.

Lo combinó con un pantalón de traje y lo remató con un cinturón dorado para mantener el estilo maximalista, inspirado en los años 80, pero con un estilo contemporáneo que rejuvenece su imagen.

La reina, que llevaba su melena suelta en ligeras ondas, disfrutó del momento coreando canciones, después de dedicar un discurso a la importancia de la música.

“La música hace que te muevas, no solo porque te hace bailar, sino por lo que te hace sentir. La música te permite expresar lo que a veces no puedes decir con palabras. Y sabemos científicamente que la música reduce la ansiedad y el dolor y también cuando cantamos juntos hace que nos sintamos más unidos y esta unión es importante hoy día”, dijo.

La labor de Máxima de Holanda en favor de la música y las artes

Al subirse al escenario, Máxima también habló de sus gustos musicales, asegurando que escucha un poco de todo porque es importante no estancarse en un solo estilo musical, y habló de uno de sus proyectos más personales.

Se trata de “Más música” que inició en el 2015 con el objetivo de que todos los niños de primaria de los Países Bajos, cuenten con educación musical como parte del programa escolar.

