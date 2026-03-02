Uñas princesa de los 90: 7 maneras de llevar esta tendencia de manicure en primavera y verano.

¿Lista para darle un twist noventero a tu manicure esta temporada? Las uñas estilo princesa de los 90 están regresando con todo en primavera-verano 2026, inspiradas en esa estética rosa brillante y fantasiosa que combina nostalgia + vibra moderna. Esta tendencia tiene un equilibrio perfecto entre lo femenino, divertido y sofisticado, ideal para tus outfits de sol y brisa ligera.

1. Sparkly Princess: rosa con brillo delicado

Las Sparkly Princess Nails son el corazón de esta tendencia, se trata de uñas en tonos rosas suaves con brillantina finaque captura la luz de forma delicada, sin ser exagerada. Este look etéreo es perfecto para quienes buscan un manicure romántico pero pulido.

Tip: Usa una base transparente con glitter rosa y dos capas finas para un acabado suave que se vea impecable con cualquier outfit.

2. French noventero con twist actual

La french manicure cuadrada o con puntas definidas fue un ícono de los 90s y vuelve con variaciones más atrevidas; desde puntas más anchas hasta colores pastel en lugar del clásico blanco.

Cómo llevarla: Mantén la base nude o rosa pálido y juega con puntas en tonos neón o metalizados para un look retro-fashion.

3. Acabado frost o perlado

El frosted pink o rosa perlado era un must en aquella década y ahora se reinventa con acabados translúcidos o efecto nacarado que refleja luz y da un glow instantáneo.

Por qué amarlo: Este look funciona tanto si prefieres manicura discreta como si te gusta algo más expresivo.

4. Uñas “pantone” coloridas

En los 90 se veían mucho los colores vibrantes en manicure y ahora vuelven en versiones pantone donde cada uña tiene un tono distinto pero dentro de una misma paleta otoñal o pastel.

Perfectas para el verano: Tonos como lavanda, menta, amarillo mantequilla o rosado bubblegum se ven increíbles bajo el sol.

5. French con glitter suave

Una adaptación chic del clásico: mantén la base clara y añade un toque de brillantina fina en las puntas, como mini diamantes flotantes.

Look ganador: Ideal para eventos o cuando quieres que tus uñas brillen sin ser demasiado exageradas.

6. Nails cortas y glossy

Si prefieres algo práctico, las uñas cortas con acabado glossy translúcido son tendencia para primavera-verano 2026 y le dan ese toque clean girl con un guiño noventero.

Pro tip: El efecto “glossy” también funciona como base para aplicar pequeños brillos o acentos.

7. Toques retro con arte minimalista

Puntos, líneas finas o micro-flores sobre una base suave regresan con fuerza. Puedes combinar este nail art minimalista con los tonos clásicos de los 90 para un resultado sutil pero con mucha personalidad.

¡Listo! Ahora sabes cómo llevar las uñas princesa de los 90 con estilo y actitud esta temporada. ¿Cuál de estas vas a probar primero?

