¡Despídete de las arrugas del cuello! 5 cortes de pelo para disimular su apariencia y rejuvenecer a los 40

No podemos negar que el cuello es una de las zonas de nuestro cuerpo a las que no le prestamos tanta atención y en donde los signos de la edad se notan más. Y es que, al ser una zona donde la piel resulta más fina, la exposición del sol, la postura y la falta de hidratación suelen ser factores que hacen que esta luzca con ciertas arrugas.

Sin embargo, además de tratamientos estéticos o cremas que nos ayuden a disimular las marcas de envejecimiento de este sitio, existe un truco que resulta infalible para despedirnos de las arrugas del cuello en cuestión de segundos, y ese es un buen corte de pelo.

Ya sea que hayas optado por una longitud media, capas o movimiento, estos cortes de pelo te ayudarán a disimular su apariencia y rejuvenecer a los 40.

Long bob

Elegante, versátil y sumamente favorecedor, el long bob, al contar con una longitud a la altura de los hombros, es perfecto para crear un marco en la zona del cuello que evite que la mirada se concentre directamente en él.

Especialmente cuando apostamos por este corte en su versión texturizada, ya que esta característica aporta ligereza y movimiento al pelo, logrando distraer la atención de las líneas que puedan formarse en nuestro cuerpo.

Corte shag largo

La longitud se convierte una vez más en la mejor aliada para ayudar a disimular las arrugas en la zona del cuello con este corte de pelo, y es que el shag, con sus capas estratégicas que generan volumen y dinamismo alrededor del rostro y los hombros, puede ayudar a que el cuello no sea el punto focal de nuestra imagen, llevando toda la atención a la parte superior, así como la estructura y movimiento del pelo.

Corte mariposa

Cuando buscamos apostar por un corte de pelo con efecto rejuvenecedor inmediato, el corte mariposa es la primera opción que pasa por nuestra mente, y es que este es un estilo que combina capas cortas con largas que ayudan a enmarcar el rostro, generando en el pelo una sensación de fluidez y ligereza que se combinan para ayudar a estilizar el cuello; de esta forma, esta zona pasa a un segundo plano, logrando una apariencia femenina y sumamente favorecedora.

Corte midi ondulado

El volumen y el movimiento son grandes aliados de los estilos rejuvenecedores, principalmente de aquellos que buscan distraer la atención de zonas como el cuello, y los cortes de pelo de longitud media son una gran alternativa para lograrlo, principalmente cuando se apuesta por ellos en su versión de textura ondulada.

Y es que las ondas, ya sean suaves o definidas, no solo agregan movimiento natural al pelo, sino que juegan con la estructura de este estilo que suele llevar un corte recto, generando una silueta más armónica que al mismo tiempo rejuvenece las facciones del rostro.

Corte con capas largas y face framing

Si eres de aquellas que prefieren conservar la longitud de su melena, pero al mismo tiempo quieren rejuvenecer su rostro y disimular la presencia de arrugas, las capas largas son una gran opción para lograrlo. Especialmente cuando se combinan con los famosos face framing, que son mechones más cortos en la parte frontal del rostro que ayudan a enmarcarlo.

Estas capas evitan que el pelo te perciba con una textura pesada, aportando frescura a la imagen en movimiento en la melena.

Aunque las arrugas del cuello son algo completamente natural que no deberían provocarnos ningún tipo de inseguridad, es completamente comprensible que algunas mujeres busquen ocultarlas; si ese es tu caso, ahora tienes en tu poder cinco cortes de pelo para disimular su apariencia y al mismo tiempo rejuvenecer si estás en tus 40.