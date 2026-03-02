¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron? Todo lo que sabemos al respecto

Si eres de esas personas que no puede esperar a saber si Zendaya y Tom Holland finalmente hicieron el gran paso, estás en buena compañía . La pareja (apodada cariñosamente por fans como “Tomdaya”) ha sido una de las relaciones más seguidas de Hollywood desde que hicieron pública su conexión tras protagonizar juntos Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: No Way Home.

¿Están casados realmente? Rumores recientes

Recientemente circuló una noticia bomba, pues el estilista de Zendaya, Law Roach, aseguró en la alfombra roja de los Actor Awards 2026 que “la boda ya sucedió”, con la frase “The wedding has already happened, you missed it.”(“La boda ya pasó, te la perdiste”).

Sin embargo, esta declaración no proviene de Zendaya ni de Tom directamente, sino de Roach durante una entrevista en la red carpet.

Esto deja el tema en un territorio curioso entre rumor fuerte y confirmación oficiosa, porque Roach es alguien que ha estado con la estrella desde el inicio de su carrera, pero su comentario podría haber sido dicho con humor o de manera casual ante las cámaras.

La boda de Zendaya y Tom Holland @zendaya

El engagement sí es real… y lleva tiempo

Lo que sí está confirmado desde principios de 2025 es que Zendaya y Tom Holland están comprometidos. El compromiso comenzó a circular con fuerza después de que Zendaya apareciera en los Golden Globes 2025 con un impresionante anillo de compromiso. Desde entonces, han mantenido su relación muy privada, sin grandes anuncios sobre una boda en sí.

Lo que ha dicho el estilista de Zendaya

Antes de estas nuevas declaraciones, el estilista Law Roach había dicho previamente que ellos estaban “en ninguna prisa” para casarse. Señaló que Zendaya está enfocada en su carrera actoral (con proyectos importantes como The Drama y películas futuras) y que no habían comenzado formalmente la planificación de la boda.

Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Zendaya o Tom Holland de que ya se hayan casado, aunque el comentario del estilista ha encendido una enorme especulación.

