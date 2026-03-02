Luna de sangre 2026: Estos son los signos del zodiaco que encontrarán el amor en el eclipse

Nunca es un mal momento para encontrar el amor, especialmente durante este periodo de luna de sangre 2026, donde la energía está y se siente sumamente poderosa para que nuestras emociones estén a flor de piel. Por esta razón, algunos signos del zodíaco podrían enfrentarse a la posibilidad de que el amor toque a sus puertas.

A pesar de que los eclipses lunares están asociados al cierre de ciclos, la energía de esta luna roja apuesta por representar un cambio emocional sumamente importante en el que los hilos del destino nos están llevando a remover historias viejas que ya no suman o aportan nada a nuestra vida, activar conexiones necesarias a través del karma para evolucionar o incluso abrir las puertas a relaciones completamente nuevas que nos lleven a destinos jamás pensados.

Si uno de tus propósitos de este año fue encontrar pareja, pon atención a la energía lunar de este 3 de marzo, pues tu signo podría encontrar el amor durante el eclipse.

Libra

Este signo, regido por Venus, no se quedará fuera de la energía del eclipse, pues durante su paso aquellas personas regidas por este signo en su sol, luna o ascendente podrían experimentar una fuerte necesidad de buscar un equilibrio emocional; es decir, estarán tomando decisiones importantísimas en el terreno del amor.

Para algunos, este tránsito estará representando el cierre de vínculos que ya no aportan ningún tipo de estabilidad en su vida, pero para otros podría significar el inicio de una relación que comience con una energía natural e innata que los lleve a entender por qué con otras personas no habían experimentado esa energía magnética.

Libra Vladayoung/Getty Images

Leo

La personalidad carismática y apasionada de este signo se convertirá en un factor decisivo durante el paso de este eclipse, y es que la luna de sangre estará activando su zona emocional, provocando que su deseo y atracción se intensifiquen, llevándolos a tener encuentros inesperados: romances repentinos, declaraciones impulsivas o incluso alguien del pasado podría regresar a declarar sus emociones.

La recomendación para las personas de Leo es que no se dejen llevar por sus impulsos y sean conscientes de lo que realmente están buscando en una pareja.

Leo Vladayoung/Getty Images

Piscis

Para las chicas de este signo, el eclipse podría traer ciertas revelaciones en el plano de lo emocional. Presta atención a los sueños que experimentes durante los días previos a este fenómeno, pues muchos podrían ser premonitorios y te estarían indicando cómo, cuándo o quién será esa persona con la que logres una convicción mágica y especial.

Este periodo te estará llevando a escenarios y entornos dignos de una película, así que mantén tus ojos abiertos a coincidencias poco probables o encuentros espontáneos, pues pueden estar cargados de muchísimo simbolismo o incluso representar esa oportunidad que tanto estabas buscando en el amor.

Tauro

Las chicas Tauro también están regidas por el planeta Venus y gracias a este factor es que este signo puede verse sumamente favorecido durante la etapa del eclipse. Aunque por naturaleza las chicas Tauro suelen ser reservadas en temas emocionales, esta luna de sangre podrá sorprenderlas al crear una situación en la que su rutina emocional se rompa por completo, sacándolas de sus zonas de confort.

Este eclipse llegará para empujarlas o abrirlas a que tomen riesgos en el plano de lo afectivo, principalmente en sentimientos que llevaban un tiempo evitando, pero que a su vez han estado deseando experimentar.

Tauro Vladayoung/Getty Images

Esta luna de sangre 2026 promete llegar con una energía sumamente favorecedora para hacer cambios importantes en el terreno del amor y el romance. A pesar de que los eclipses no son garantía de una historia de amor de novela, sí son fenómenos que abren escenarios y caminos que nos llevan a generar un verdadero cambio, y estos son los signos del zodiaco que encontrarán el amor durante la temporada del eclipse. ¿Tu signo será uno de los beneficiados?