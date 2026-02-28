Revelan el regalo que Kate Middleton y el príncipe William le enviaron a su sobrina Lilibet cuando nació

El 4 de junio de 2021, Meghan Markle y el príncipe Harry le dieron la bienvenida a su segunda hija, la princesa Lilibet en Santa Barbara, California, cuando la relación con la Corona ya se encontraba fracturada.

En ese momento, el príncipe William y su hermano, el príncipe Harry ya se encontraban alejados; sin embargo, y a pesar de sus diferencias, los príncipes de Gales decidieron tener un lindo detalle con los duques de Sussex para felicitarlos por la llegada de su hija.

Te podría interesar: Sale a la luz el “plan” del príncipe William para ayudar al rey Carlos a restaurar la imagen de la corona

El detalle de Kate Middleton y el príncipe William con su sobrina Lilibet

En William & Catherine: The Intimate Inside Story, el autor real Russell Myers repasa la vida del príncipe y la princesa de Gales, donde aborda también cómo enfrentaron la salida del príncipe Harry y Meghan del Reino Unido.

El experto real señaló que Kate y William intentaron acercarse a Meghan y al príncipe Harry tras el nacimiento de su hija, la princesa Lilibet, de acuerdo con el autor, enviaron como regalo una y una tarjeta de felicitación, aunque ese fue el único contacto entre ellos.

El autor señala además que “un antiguo miembro de la corte explicó que cualquier referencia a ‘el otro lado’ quedó prohibida después de que los hermanos cumplieran un acuerdo previo de reunirse en el Palacio de Kensington para inaugurar una estatua de su madre el día en el que hubiera cumplido 60 años”.

¿Por qué el príncipe William y el príncipe Harry se distanciaron?

La decisión de Harry y Meghan de abandonar sus funciones reales para mudarse a Montecito, California, marcó un antes y un después en su relación con el príncipe William y su esposa Kate Middleton.

Luego vino la polémica entrevista con Oprah Winfrey y el lanzamiento del libro de memorias del duque de Sussex ‘Spare’, donde reveló detalles de su vida dentro de la Familia Real, creando tensión en el Reino Unido.

William, en su posición como futuro rey, no vio con buenos ojos las acciones de su hermano, lo que ha generado un fuerte distanciamiento entre ambos, pues el príncipe de Gales está dispuesto a cuidar la estabilidad de la Corona.

