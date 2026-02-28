Rey Carlos III y el ex príncipe Andrés: la rivalidad que los separa desde niños

El pasado mes de octubre ocurrió un hecho histórico en la historia de la corona británica, el rey Carlos III le quitaba a su hermano, el ex príncipe Andrés, sus títulos reales y privilegios por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Andrés no sólo fue desterrado de la Corona, también fue desalojado de su residencia en Royal Lodge por órdenes de su hermano mayor, con quien ha mantenido una rivalidad desde que eran niños, y que con los acontecimientos recientes ha vuelto a salir a la luz.

Te podría interesar: ¿Cómo es la vida del ex príncipe Andrés? Revelan detalles de su vida en Wood Farm bajo vigilancia policiaca

La rivalidad del rey Carlos III con su hermano el ex príncipe Andrés

Carlos y Andrés nacieron con más de una década de diferencia: Carlos nació en 1948, seguido por la princesa Ana, y más tarde por Andrés, que nació en 1960, cuando su hermano mayor ya tenía 12 años de edad.

Esa brecha de edad marcó el inicio de su relación, pues mientras que Carlos tuvo que estudiar fuera del hogar como parte de su preparación para asumir el trono, Andrés contó desde pequeño con la protección de su madre, la reina Isabel II.

Esta relación cercana con la reina Isabel, hicieron que muy pronto se especulara sobre el favoritismo de la reina por su hijo Andrés, a quien no solo llenó de privilegios y lujos, también lo protegió de todos los escándalos en los que se involucró, mientras Carlos tenía que esforzarse por cumplir con las expectativas de su cargo.

La rivalidad del rey Carlos III con su hermano el ex príncipe Andrés Getty Images

Andrés Mountbatten Windsor bajo la sombra del rey Carlos III

A pesar de los privilegios otorgados por la reina, el ex príncipe Andrés siempre vivió bajo la sombra de su hermano Carlos, y sus celos se intensificaron tras el nacimiento del príncipe William y el príncipe Harry, perdiendo posiciones en la línea de sucesión al trono.

En los archivos de Epstein, Andrés se habría descrito a sí mismo como el ‘suplente’ durante una conversación en la casa del famoso criminal en Nueva York, dejando claro que siempre se había sentido eclipsado por su hermano.

Por otra parte, el ahora rey Carlos III, nunca aprobó la personalidad extrovertida de su hermano Andrés, pues ya sea por celos o por proteger la imagen de la monarquía, aseguraba que la imagen despreocupada de su hermano menor le haría daño a la institución.

La rivalidad del rey Carlos III con su hermano el ex príncipe Andrés Universal History Archive/Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

La gota que derramó el vaso

En 2019 el príncipe Andrés ofreció una polémica entrevista para desmentir su relación con Jeffrey Epstein y negar las acusaciones de abuso sexual de Virginia Giuffre en su contra, dejando a la corona sumida en el escándalo.

Desde entonces, el ex príncipe Andrés no ha dejado de estar en el escándalo y manchando la imagen de la monarquía, y tras la muerte de la reina Isabel II, dejó de contar con el apoyo y protección que le ofrecía la Familia Real.

El rey Carlos III finalmente decidió tomar medidas drásticas contra su hermano y finalmente poder desvincularse de su imagen cuestionable.

