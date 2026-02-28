¡Revela su paradero! La princesa Beatriz hace su primera aparición pública luego del arresto de su padre

Tras días de especulación y millones de titulares a nivel internacional, la princesa Beatriz por fin reapareció públicamente en Londres luego de haber permanecido con un perfil bajo durante el arresto de su padre, Andrés Mountbatten-Windsor.

La royal fue fotografiada mientras caminaba por la capital británica en compañía de su esposo, el empresario Edoardo Mapelli Mozzi, y un pequeño grupo de amigos. Lejos de esconderse de las cámaras, la princesa actuó de forma relajada con una actitud serena y tranquila mientras conversaba con sus acompañantes.

Beatriz reaparece luego del arresto de Andrés

La princesa fue vista en las calles de Londres luciendo un abrigo largo en color azul marino acompañado de una bufanda cuadrada en color verde. Debajo de su abrigo, se percibían unas medias negras que combinaban con lo que parecía una falda larga del mismo color y unos mocasines.

En sus manos sostenía un vaso de café, detalle que agregó un aire casual pero relajado a su atuendo. Las imágenes difundidas por un medio británico mostraban a la princesa sosteniendo una charla con la curadora Carrie Scott, en una actitud tranquila sin demostrar una sensación de evasión hacia los camarógrafos.

Eugenia también reaparece

La reaparición de Beatriz sucede tan solo unos días después de que su hermana menor, la princesa Eugenia, también decidiera hacer su primera aparición en público mientras salía a dar un paseo en Notting Hill en compañía de su esposo, Jack Brooksbank.

Beatriz y Eugenia de York. Getty Images

A diferencia de su hermana, Eugenia se dejó ver con un atuendo sumamente relajado, apostando por leggins, tenis deportivos, una sudadera oversize y una gorra. Su salida también se realizó mientras acudía a un café y, de acuerdo con los testigos que presenciaron la aparición de la princesa, Eugenia se mostró tranquila y sonriente todo el tiempo que estuvo afuera.

La actitud de las hermanas llama muchísimo la atención luego de que ambas hubiesen permanecido alejadas del ojo público en medio de uno de los momentos más complicados de la familia real británica, y principalmente de sus padres.

El arresto de Andrés y el escándalo de Sarah

El pasado 19 de febrero, el hermano menor del Rey fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, permaneciendo detenido aproximadamente 11 horas. A pesar de que fue liberado, el exduque sigue bajo investigación. Este suceso coincidió con la celebración de su cumpleaños número 66, generando aún más controversia en la delicada situación que enfrenta por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, así como la de la familia real.

De acuerdo con reportes de la prensa británica, el rey Carlos III en ningún momento fue notificado del arresto de su hermano; sin embargo, una vez que esta noticia se hizo pública, el monarca emitió un breve comunicado en el que señaló de forma contundente que “la ley debe seguir su curso”, reafirmando que, en caso de ser necesario, el palacio cooperaría con la investigación judicial.

La polémica también envuelve a Sarah Ferguson, quien también ha desaparecido de la mirada pública y se encuentra en la misma situación que su exesposo, vinculada al caso del criminal estadounidense.

La primera salida pública de la princesa Beatriz luego de que su padre fuera arrestado no podía pasar desapercibida, especialmente por la forma en la que se dio. Cuando muchos esperaban una reacción significativa por parte de ella y su hermana, el pueblo británico observa sorprendido la postura de ambas hermanas en total tranquilidad.