De Mette-Marit de Noruega a Andrés de York, los vínculos de la realeza con Jeffrey Epstein

El sospechoso suicidio de Jeffrey Epstein parecería que pondría punto final a uno de los episodios más escandalosas de Hollywood, sin embargo, se publicará una lista en la que probablemente incluya a miembros de la realeza, como Mette-Marit de Noruega y Andrés de York.

La lista de 150 nombres de colaboradores de Jeffrey Epstein incluye actores, políticos, magnates y miembros de la realeza, y aunque muchos habrían querido que no saliera a la luz, Loretta Preska, jueza senior de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, anunció que la identidad de estas personalidades no quedará en el anonimato.

El día en el que la lista con los nombres de las personas vinculadas a Jeffrey Epstein salga a la luz será el 1 de enero del 2024, por lo que muchas empresas y casas reales están trabajando para preparar un plan de acción en caso de verse implicados.

A Jeffrey Epstein se le vinculó como empresarios, actores, entre otros miembros influyentes. Archivo

¿Qué pasó con Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue acusado de reclutar a una niña menor de edad para que ejerciera trabajos sexuales en 2008, pero, como se declaró culpable, solamente pasó 13 meses en prisión, en Florida.



Años más tarde, el empresario volvió a ser acusado por tráfico y abuso sexual de decenas de menores. El empresario fue arrestado en el en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey el 6 de julio de 2019 y fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York, el mismo donde estuvo preso, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La misma tarde en la que arrestaron al magnate, agentes del FBI entraron a su propiedad de siete pisos en Nueva York. En la mansión ubicada a unos pasos de Central Park encontraron una caja fuerte con CD’s donde estaban guardadas centenas de fotografías de sus víctimas, en algunos casos acompañadas de sus agresores.

Según detalla un documento federal, las paredes de la residencia estaban decoradas con fotografías de personajes cercanos al empresario, como el multimillonario Bill Clinton o el príncipe saudí Mohammed bin Salmán, entre muchos otros. A imaginar todo lo que se pudo encontrar en su isla privada, Little St James, ubicada en el Caribe, y en sus otros bienes inmuebles.

Por la cantidad y gravedad de las acusaciones, Jeffrey enfrentaba una condena de 45 años de cárcel. Se esperaba que el empresario revelara nombres claves de su red de contactos, sin embargo, fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019, mientras se esperaba la fecha del juicio.

Andrés de York volverá a estar en el ojo del huracán, tras revelarse la lista negra de Jeffrey Epstein. Archivo

¿Cuál es la relación del príncipe Andrés y Jeffrey Epstein?

Considerado el hijo favorito de la fallecida reina Isabel II, el príncipe Andrés y duque de York cayó de la gracia del pueblo cuando salieron a la luz las imágenes que lo vinculaban con el empresario acusado de pedofilia, Jeffrey Epstein.

En el artículo titulado “La caída del príncipe Andrés”, The New York Times se puntualiza que: “La reacción del palacio de Buckingham fue rápida y punitiva. Apenas un día después, la madre del príncipe lo despojó de sus títulos militares y mecenazgos reales. De ahora en adelante, el príncipe ya no usará el título de “Su Alteza Real”, un símbolo de su estatus como integrante principal de la familia real”.

Sin embargo, se sabe que la reina no dejó desprotegido a la llamada “oveja negra” de la familia, pagando parte del acuerdo económico al que llegó con Virginia Giuffre. Giuffre, de ahora 40 años, fue una de las víctimas de Epstein y la que denunció directamente a Andrés de Inglaterra por abusar de ella cuando tenía 17 años.



Ahora que el rey es su hermano mayor, el panorama cambia. Como señala El País, citando a Christopher Andersen, autor de The King: “[Carlos III] No puede darse el lujo de que resurja otro escándalo sórdido de esta magnitud en este momento crítico. Sería desastroso para la monarquía”.

Actualmente, la Casa Real de Noruega se encuentra en alerta por la salud de la princesa heredera @norwegianroyalfamily

Mette-Marit de Dinamarca: pasado oscuro

Mette-Marit de Noruega posee un pasado poco sofisticado. De joven estuvo relacionada sentimentalmente con un traficante y participó en un reality de citas.

A esa lista, ahora se le suma una conexión con Jeffrey Epstein, la princesa aceptó públicamente que se reunió con Jeffrey Epstein de 2011 a 2013. Unos conocidos en común presentaron al empresario con los herederos al trono de Noruega.

Mette-Marit y Jeffrey Epstein coincidieron en eventos sociales, principalmente, en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia del príncipe Andrés, Mette-Marit aceptó los encuentros y ofreció una disculpa.

“Nunca me habría relacionado con el señor Epstein si hubiera sabido la gravedad de los crímenes que cometió. Debería haber investigado su pasado más profundamente y lamento no haberlo hecho”, aclara la princesa heredera Mette-Marit de Noruega en un comunicado publicado por Vanity Fair.

Será en enero cuando la “lista negra” de contactos de Jeffrey Epstein salga a la luz y, obviamante, además de algunos miembros de la realeza, muchas personalidades del mundo de la política, negocios y espectáculos serán expuestos de ser parte de una red de trafico sexual y abuso de menores.