Entretenimiento

Jackie Apostel: ¿Quién es la novia de Cruz Beckham de la que todos están hablando?

Cruz Beckham, el hijo menor de Victoria y David Beckham, sale con una mujer 10 años mayor que él, ¿quién es su novia Jackie Apostel?

August 21, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cruz Beckham y Jackie Apostel

Getty Images

El romance del hijo menor de Victoria y David Beckham está causando polémica, Cruz Beckham hizo su relación oficial con Jackie Apostel el pasado mes de octubre de 2024; sin embargo, muchos se han escandalizado por la diferencia de edades.

Jackie Apostel tiene 29 años y su pareja apenas 19, por lo que muchos se preguntan: ¿quién es Jackie, a qué se dedica y cómo inició su historia de amor con Cruz?

¿Quién es Jackie Apostel, la novia de Cruz Beckham?

Jackie Apostel, nació en Sao Paulo, Brasil, es hija de padre alemán y madre brasileña, ha vivido en Brasil y Alemania y habla con fluidez alemán, portugués e inglés.

Empezó a tocar el piano a los dos años y cursó estudios de poesía e interpretación. Su primer EP, The reformation a side - a trip on the Relationship consiguió más de un millón de reproducciones.

Dos años después de su lanzamiento musical, Jackie anunció que dejaría de cantar, para dedicarse exclusivamente a la composición.

Mi intención nunca fue, ni ha sido, convertirme en artista discográfica y de gira. Soy una rata de estudio, creadora, compositora, productora y artista en muchos sentidos, pero publicar las canciones que compusimos siempre fue una forma de mostrarlas”, compartió en Instagram

Te podría interesar: ¡3 millones de libras esterlinas! Así fue la lujosa renovación de votos de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

¿Cómo comenzó la historia de amor de Jackie Apostel y Cruz Beckham?

No está claro exactamente cómo se conocieron, pero fueron vistos juntos por primera vez en el festival de Glastonbury en junio de 2024.

Un mes después, se les vio saliendo por la noche en la ciudad británica y fueron fotografiados asistiendo juntos a la Semana de la Moda de París en septiembre.

Finalmente en octubre de ese mismo año, Cruz hizo oficial su relación con Jackie en Instagram, con una felicitación por su cumpleaños. Desde entonces han compartido publicaciones juntos y momentos familiares con los Beckham.

Algunos rumores sugieren que Jackie se lleva de maravilla con la familia de Cruz, y que el menor de los Beckham ya ha viajado a Brasil para conocer a sus suegros.

Beckham
Melisa Velázquez
