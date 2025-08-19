¿Ya se reconciliaron? Brooklyn Beckham aparecerá en nueva serie de Netflix “Victoria Beckham”

Victoria Beckham regresará a la pantalla chica con una serie que promete mostrarnos su lado más auténtico y humano.

Este proyecto estará dividido en tres partes abordando desde su vida como miembro de Spice Girls hasta su faceta como diseñadora de modas y empresaria. En sus propias palabras, la diseñadora comparte que estaremos viendo su papel como directora creativa y fundadora de sus dos marcas. Uno de los temas que Victoria también decidió tocar es sobre un episodio muy personal de su vida: cómo fue para ella formar parte de la industria del modelaje.

Entre lo personal y lo profesional

Victoria, revela cómo la industria de la moda la empujaba constantemente a mantenerse delgada y cumplir con estándares específicos, también se sincera sobre los problemas alimenticios que padeció gracias a la presión estética a la que fue sometida y que la orilló a apostar por una dieta extrema, recordando el momento en el que, al poco tiempo (dos meses), de haber tenido a su primer hijo, se le obligó a pesarse en un programa de televisión.

El documental contará con la participación activa de sus familiares, quienes tendrán interacciones comentando y aportando ideas sobre el día a día de Victoria. Dada la reciente polémica que gira en torno a su hijo Brooklyn, llamó la atención que este tendrá una participación en la serie, encendiendo la llama de la esperanza de que existiera la posibilidad de una reconciliación entre ellos.

¿Brookly se reconcilió con sus padres?

Para decepción de aquellas personas que están siguiendo de cerca la situación de la familia Beckham y Beckham-Peltz, desafortunadamente este proyecto no esclarece ninguna reconciliación debido a que fue grabado antes de que iniciara la supuesta enemistad de Brooklyn con sus padres.

De acuerdo con información de Mirror, durante la celebración de su renovación de votos hace tan solo unas semanas, Brooklyn dirigió un emotivo discurso en el que agradecía y elogiaba a la familia de Nicola. Una fuente cercana a la pareja y asistente a la ceremonia compartió con la publicación que en las palabras mencionadas por el hijo mayor de los Beckham se encontraba una línea en la que el joven aseguraba que amaba a la familia Peltz, porque se han mantenido a su lado. Esto hizo que las personas creyeran que el supuesto rumor de distanciamiento entre Brooklyn y sus padres era, en realidad, un hecho.

Y a pesar de que ninguno de los implicados ha salido a confirmar o desmentir algo, llamó la atención que esta semana, Brooklyn diera “me gusta” a un comentario en una publicación en la que se leía: “¿Por qué asumen que ella [Nicola], tomó la decisión de excluirlos [a los Beckham]? Si realmente él quisiera que sus padres estuvieran allí, ellos estarían allí”, por supuesto que esto no hizo más que encender los rumores sobre lo que está sucediendo.

La producción de la nueva serie de Victoria Beckham estará a cargo de Studio 99, Dorothy St. Pctures y Nicola Howson, quienes también estuvieron detrás de la docuserie de “Beckham”, y será transmitida por Netflix el próximo mes de septiembre. Aunque por el momento no exista confirmación alguna sobre la pelea que muchos aseguran existe con Brooklyn Beckham, la tensión entre ambas partes de la historia es palpable. Muchos apuestan a que el lanzamiento de este proyecto sea un parte aguas para que la reconciliación se efectúe y su relación siga como antes del escándalo: como una familia unida.