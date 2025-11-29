Suscríbete
Taylor Swift gasta millones de dólares en la decoración para su boda con Travis Kelce en Rhode Island

Taylor Swift ya está preparando su boda de ensueño con Travis Kelce, y aseguran que ha gastado más de un millón de dólares en arreglos florales.

Noviembre 29, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado mes de agosto, Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, la pareja lo anunció con románticas publicaciones en sus respectivos perfiles de Instagram, y desde entonces, las especulaciones sobre su esperada boda, no han dejado de sonar.

Hace poco se reveló el nombre de las primeras damas de honor del cortejo nupcial de Taylor, y ahora se han revelado detalles de la impresionante decoración que la cantante está preparando para su gran día con el jugador de la NFL.

De acuerdo con el medio Page Six, Taylor está preparando su boda en Rhode Island, en la mansión que compró en 2013 por más de 17 millones de dólares, y que piensa decorar con cientos de flores para su boda con Travis.

Se espera que la celebración ocurra en el verano de 2026, frente a un acantilado, rodeada de flores, un jardín de ensueño que ya está valorado en 1.2 millones de dólares, según informes de The Sun.

Taylor quiere que toda la celebración sea como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas; hortensias azules, blancas y rosas; y peonías en tonos rosas, blancos y rojos”, aseguró el medio.

Se dice que Taylor podría haber invertido en la construcción de un jardín exclusivo para su ceremonia, bajo estrictas medidas de seguridad, para evitar que los detalles de su boda se filtren.

De acuerdo con el mismo medio, uno de los gestos más emotivos que desea incluir la cantante, es un ramo de rosas rojas para sus amigas más cercanas, simbolizando la eternidad.

¿Quiénes son las damas de honor de Taylor Swift?

El medio The Sun, fue el primero en confirmar que Taylor había elegido como su dama principal a su mejor amiga, Selena Gomez, y que también le había pedido a Gigi Hadid que también asistiera como su dama de honor.

Taylor quiere comenzar los preparativos de la boda de esta manera: formando su grupo de damas de honor e involucrando a todas en los preparativos, las celebraciones y la planificación”, explicó una fuente a The Sun. “Quiere que sea divertido y memorable para todas, con fiestas, viajes y tiempo para pasar juntas antes del gran día”.

Taylor Swift
Melisa Velázquez
