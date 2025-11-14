Suscríbete
Las 3 cláusulas de Travis Kelce en el acuerdo prenupcial con Taylor Swift que hicieron llorar a la cantante

Antes de la boda, Taylor Swift y Travis Kelce preparan un acuerdo prenupcial cuyos detalles, lejos de incomodarla, han hecho que la cantante se sienta aún más enamorada de él.

November 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
El pasado mes de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron la noticia de su compromiso a través de una romántica publicación en su perfil de Instagram, desde entonces, los fans no han dejado de especular sobre los detalles de la boda de la pareja.

Sin embargo, lejos de los detalles románticos, la pareja ha tenido que prepararse para firmar un acuerdo prenupcial, pues tanto Taylor como Travis, consideran que es importante proteger sus respectivas fortunas, antes de darse el “sí quiero”.

¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con la revista Forbes, Taylor cuenta con una fortuna valorada en 1.600 millones de dólares, producto de sus canciones, sus discos (tras recuperar los derechos de sus seis primeros álbumes) y a la histórica gira ‘The Eras Tour’.

Por su parte, Travis tiene 70 millones de dólares que ha ganado a lo largo de sus 12 años en la liga, sin contar lo que ganará esta temporada y los ingresos extra deportivos como los patrocinios y su podcast ‘New Heights’, que presenta junto a su hermano Jason.

Con estas cifras millonarias, y siendo consciente de que Taylor es mucho más rica que él, Travis aceptó firmar un acuerdo prenupcial para proteger sus respectivos bienes y garantizar su independencia económica.

Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce

Las cláusulas de Travis Kelce del acuerdo prenupcial con Taylor Swift que hicieron llorar a la cantante

De acuerdo con informes del medio Reality Tea, Travis se ha mostrado muy dispuesto a que Taylor proteja sus bienes.

Travis lo entiende completamente, admira lo motivada que está y cree que es importante que ambos se mantengan financieramente independientes... Aquí no hay celos, respeta mucho lo astuta que es cuando se trata de negocios”.

Sin embargo, recientemente se revelaron algunas cláusulas que han hecho que Taylor se sienta más enamorada de Travis, pues son realmente únicas, y hasta románticas.

  1. La familia es primero: Travis ha prometido que durante sus tiempos libres, estará disponible para apoyar a Taylor en sus giras y proyectos musicales, y en el caso de tener hijos, está dispuesto a dejar de lado su carrera para poder estar con ellos y ser un padre presente.
  2. Proteger la libertad musical de Taylor: No importa lo que pase en su matrimonio, él nunca tocará los derechos de autor ni las ganancias de las canciones de la cantante, en su lugar, ha prometido cuidar la música de su futura esposa.
  3. Rechaza culturizar pensión alimenticia: Travis no tiene la intención de quedarse con la fortuna de Taylor, pues su única intención es poder hacerla feliz.

Sin duda alguna, Taylor ha hecho una buena elección, pues después de tantos tropiezos amorosos, por fin ha encontrado al indicado.

Taylor Swift
Melisa Velázquez
