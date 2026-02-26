Mercurio retrógrado 2026: 5 cosas que no debes hacer porque atraen la mala suerte

Si últimamente sientes que los mensajes se malinterpretan, que tu compu falla justo cuando más la necesitas o que todo mundo está “sensible”, probablemente ya escuchaste que Mercurio retrógrado 2026 está dando de qué hablar.

En astrología, este fenómeno ocurre cuando el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás desde nuestra perspectiva en la Tierra. No es que realmente retroceda, pero simbólicamente se asocia con confusiones, retrasos y malentendidos, especialmente en temas de comunicación, tecnología y viajes. Aunque no se trata de “mala suerte” literal, muchas personas prefieren tomar precauciones.

Aquí te cuento, como amiga que ya pasó por varios Mercurios retrógrados, cinco cosas que es mejor evitar.

¿Cuándo es Mercurio retrógrado en 2026?

De acuerdo con calendarios astrológicos, en 2026 habrá tres periodos de Mercurio retrógrado distribuidos a lo largo del año (como es habitual), cada uno dura aproximadamente tres semanas. Las fechas exactas pueden ajustarse ligeramente según la zona horaria, pero en general se espera que ocurran en los primeros meses del año, a mitad de año y hacia el cierre de 2026. Si tienes algo importante que firmar o lanzar, vale la pena revisar el calendario con anticipación.

1. Firmar contratos sin revisar mil veces

Mercurio rige la comunicación y los acuerdos, durante este tránsito, los astrólogos recomiendan leer la letra pequeña con lupa. No es que todo vaya a salir mal, pero sí hay más margen para errores o malentendidos.

2. Comprar tecnología impulsivamente

Celulares, laptops, tablets… este no suele ser el mejor momento para compras tecnológicas grandes. Muchas personas reportan fallas, devoluciones o arrepentimientos. ¡Si puedes esperar, mejor!

3. Viajar sin confirmar todo

Retrasos, cambios de puerta, reservas duplicadas, nada dramático, pero sí incómodo. Mi consejo muy real: pantallazos, correos guardados y plan B.

4. Tener conversaciones importantes “al calor del momento”

Si necesitas hablar de dinero, pareja o trabajo, hazlo con calma. Bajo Mercurio retrógrado, lo que dices puede entenderse distinto a lo que quisiste expresar.

5. Lanzar algo enorme sin plan B

No es que esté prohibido empezar proyectos, pero este periodo es ideal para revisar, corregir y ajustar, más que para estrenar algo sin red de seguridad.

Al final, más que temerle a Mercurio retrógrado 2026, yo lo veo como una pausa obligatoria. Un recordatorio cósmico para bajar el ritmo, revisar pendientes y escuchar mejor. si algo sale raro… respira, A veces no es el universo en tu contra, solo es un buen momento para reorganizarte.

