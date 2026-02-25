Suscríbete
Belleza

5 cortes de pelo que estarán de moda esta primavera y que te hacen ver hasta 15 años más joven

Este año, los cortes de pelo en tendencia apuestan por capas suaves, flequillos ligeros y formas que estilizan el rostro.

Febrero 25, 2026 • 
Karen Luna
Natalie Portman

5 cortes de pelo que estarán de moda esta primavera y que te hacen ver hasta 15 años más joven

Getty Images

Si estás pensando en renovar tu look esta primavera (de paso verte más fresca, joven ycon mucha onda), te va a encantar lo que viene para los cortes de pelo de temporada. Los estilistas están apostando por formas que iluminan el rostro, dan movimiento, mientras suavizan rasgos, algo clave para conseguir ese efecto juvenil sin exagerar. Aquí van 5 cortes que sí o sí vas a querer llevar.

1. Pixie texturizado largo

Este corte tipo pixie con mayor longitud en la parte superior es ideal si quieres destacar tus pómulos y cuello, dos zonas que asocian con juventud y energía. Gracias a la textura suave y capas desvanecidas, crea volumen ligero y un look con actitud sin verse rígido.

Por qué te hace ver más joven:

  • Expone las facciones.
  • Da movimiento natural.
  • Reduce volumen pesado que puede “envejecer”.

2. French Bob con flequillo suave

Los bobs clásicos evolucionan esta primavera con un estilo a la francesa con longitud a la mandíbula, además de un flequillo ligero. Esta versión es perfecta si quieres un corte elegante y fácil de peinar.

Tip de estilo: Pide que el flequillo sea aireado y no demasiado pesado para mantener una sensación fresca y luminosa.

3. Butterfly cut con capas

Un gran regreso de los cortes en capas ligeras con movimiento “mariposa”, favoreciendo especialmente a las melenas medianas y largas. Este corte crea una forma que alarga y estiliza el cabello sin quitar volumen natural.

Por qué funciona:

  • Da un efecto de lift visual al rostro.
  • Enmarca la cara sin hacer líneas severas.

4. Bob texturizado con micro olas

Este bob corto texturizado con ondas suaves es uno de los looks más juveniles que puedes probar esta temporada. La textura natural aporta frescura y hace que el pelo se vea con más vida.

Universales:

  • Se adapta desde lacio hasta ondulado.
  • Puedes secarlo al aire con un toque de producto ligero y listo.

5. Shag rizado ligero

El shag moderno para pelo rizado está de regreso con volumen controlado y capas suaves que abrazan tus rizos sin frizz. Este corte da una vibra espontánea, ideal si te gusta lo relajado pero con estilo.

Te hace ver joven porque:

  • Enmarca el rostro sin restarle naturalidad.
  • Aprovecha la textura natural para un acabado effortless.

Para que estos cortes realmente te rejuvenezcan hasta 15 años, acompáñalos con un flequillo suavemente desvanecido o cara enmarcada, ya que esto rompe líneas duras y aporta frescura instantánea.

corte de pelo primavera
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
