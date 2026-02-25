Wood Farm: la trágica historia detrás de la residencia del ex príncipe Andrés que vincula a Sarah Ferguson

Tras ser desalojado de su mansión de 30 habitaciones, Royal Lodge en Windsor, Andrés Mountbatten-Winsor se mudó a una pequeña cabaña llamada Wood Farm ubicada en la finca de Sandringham.

Sin embargo, la pequeña propiedad ha capturado la atención tras el arresto del ex príncipe Andrés el pasado 19 de febrero, y ha salido a la luz la triste historia del por qué se le ha conocido durante años como la “casa de divorcio”

La historia de Wood Farm y por qué se vincula con Sarah Ferguson

Durante la vida de Andrés, Wood Farm fue apodada de forma extraoficial como “casa de divorcio”, ya que ganó esa reputación en 1992 cuando Sarah Ferguson pasó allí la Navidad tras su separación.

Fergie y el ex príncipe Andrés estuvieron casados entre 1986 y 1996, pero tras su separación en 1992, fue invitada a alojarse en Wood Farm después de que el príncipe Felipe le prohibiera asistir a la Navidad en Sandringham House, tras la publicación de unas fotografías comprometedoras con su asesor financiero, John Bryan.

Tras el divorcio oficial en 1996, Sarah y Andrés mantuvieron una relación amistosa, incluso se llegaron a conocer como la “pareja divorciada más feliz del mundo”; sin embargo, con los acontecimientos recientes, esta relación pudo haber cambiado.

Wood Farm y el significado especial para la reina Isabel II y el príncipe Felipe

Antes de que Ferguson llegara a Wood Farm, la acogedora cabaña tenía un lugar especial en el corazón de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, pues en este lugar, los padres del rey carlos III y el ex príncipe Andrés, se retiraban para pasar un tiempo a solas.

Más tarde, el príncipe Felipe convirtió esta propiedad en su lugar de retiro, pues adoraba la tranquilidad y comodidad que ofrece la propiedad.

La trágica historia detrás de Wood Farm

Wood Farm también guarda una historia trágica, pues fue el lugar donde vivió apartado el príncipe John, hijo menor del rey Jorge V y la reina María de Teck.

Nació en 1905 y padecía epilepsia, pasó gran parte de su vida bajo el cuidado de su niñera, alejado de la vida pública, y tras pasar la Navidad de 1918 en Sandringham House, regresó a Wood Farm, donde falleció el 18 de enero de 1919 a causa de una grave convulsión.

Está enterrado en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, donde la familia real acude cada Navidad.

