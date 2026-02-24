Sarah Ferguson: este sería el “arriesgado” plan de la exduquesa para ganar dinero luego de la polémica

Definitivamente, las últimas semanas han estado marcadas por un sinfín de controversias para la familia real británica, especialmente para miembros como Sarah Ferguson. Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara hace una semana nuevos correos referentes al caso Epstein en los que la exduquesa de York y su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor, han salido vinculados, Fergie había permanecido en un perfil bajo, pues su imagen, ya afectada por sus vínculos con el criminal, ha terminado por verse más perjudicada.

Aunque no ha habido una declaración oficial por parte de su equipo, fuentes cercanas a la exduquesa, citadas por diversos medios británicos, han asegurado que Sarah estaría replanteando una estrategia mediática que la ayude a recuperar su vida luego de lo ocurrido con el caso Epstein y la detención de Andrés.

La exduquesa permanece con un perfil bajo

En días recientes, diversos medios han especulado sobre el paradero de la exduquesa y sobre posibles viajes al extranjero, dado que, una vez que salieron a la luz los correos electrónicos en los que se leían conversaciones comprometedoras entre ella y Jeffrey Epstein, Sarah no había sido vista de forma pública en Reino Unido.

Algunas personas reportaron que Fergie había elegido alejarse de la exposición mediática haciendo un viaje a Emiratos Árabes Unidos, donde se habría reunido con su hija, la princesa Eugenia. Recientemente, se reportó que fue vista ingresando a una clínica lujosa en Suiza, a la cual habría ingresado después de Navidad y que tiene un costo de estadía diario de 13.000 libras.

Aunque hasta el momento el paradero de la exduquesa sigue siendo una incógnita, lo que sí es claro es que ha optado por mantener un perfil bastante discreto, especialmente ahora que la atención se desvió solo un poco hacia su exmarido tras su arresto de 11 horas por sospecha de conducta inadecuada.

Sarah Ferguson buscaría alejarse de Andrés Getty Images

¿Fergie tendrá un nuevo equipo de relaciones públicas?

Medios británicos como “Daily Mail” han señalado que Sarah está considerando una comunicación estratégica que le permita retomar proyectos profesionales de forma independiente y completamente alejada de la imagen de su exmarido, Andrés Mountbatten-Windsor.

Una fuente cercana habría mencionado que, después del arresto del expríncipe, Fergie compartiría con sus amigos: “Necesito volver al trabajo. Necesito dinero”, así como “Cuando regrese, tendré que distanciarme de Andrés”.

Esta no sería la primera vez que Sarah apuesta por una renovación de imagen, pues a lo largo de los años logró posicionarse, a pesar de sus polémicas, en el mundo editorial y motivacional que la llevaron a colaborar de forma comercial con diversas fundaciones. Hoy en día estas fundaciones han cortado sus colaboraciones con ella; sin embargo, Fergie pareciera tener fe de que su fórmula pasada volverá a tener éxito.

Sarah Ferguson busca recuperar su imagen. Getty

Sarah busca construir su imagen

Especialistas en realeza han coincidido en que, en momentos de polémicas fuertes, Fergie siempre ha tomado la decisión de marcar distancia pública para encontrar un nuevo camino en su narrativa personal.

De acuerdo con estos expertos, el objetivo primordial de Ferguson en este momento sería proteger a toda costa su futuro financiero, así como el de su entorno cercano, por lo que estaría buscando alejarse de cualquier tipo de controversia, un panorama complicado de dominar, pues a diferencia del pasado, donde aparentemente contaba con el apoyo de su “amigo supremo” millonario, en esta ocasión tendría que reconstruir su imagen completamente sola, especialmente porque sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz, estarían eligiendo ponerse del lado de la familia real, complicando aún más la realidad de la exduquesa.

Si bien es cierto que muchas de las teorías o avistamientos públicos recientes han correspondido a fuentes cercanas y no se ha confirmado de manera oficial el paradero o los planes a futuro que Sarah Ferguson estaría contemplando para ganar dinero luego de su polémica, sería lógico pensar que la exduquesa estaría buscando la estrategia perfecta para limpiar su imagen y retomar su vida en una nueva etapa. ¿Logrará su arriesgado plan salir con éxito?