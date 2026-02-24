Alysa Liu lleva las mechas perfectas para primavera: 5 coloraciones para iluminar tu rostro

Si hay algo que nos han dejado claro las tendencias capilares de este año es que los estilos luminosos se convertirán en la alternativa perfecta para acompañar cualquier look. Una de las propuestas que está revolucionando el mundo (y no solo el de la coloración) son las mechas creativas. Durante su más reciente participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Alysa Liu se convirtió en el mayor referente de este estilo.

La patinadora no solo nos deslumbró con sus espléndidas rutinas o sus brillantes vestidos, sino también por el estilismo tan único y arriesgado que lleva, siendo la técnica de coloración que lleva en su pelo una de las más buscadas a nivel mundial.

Las mechas de Alysa han generado mucha curiosidad a nivel mundial, pues aunque pueden considerarse como “arriesgadas”, son un estilo favorecedor que está tomando fuerza en los salones de belleza. Si esta temporada estás buscando realizarte un cambio de imagen notorio, apuesta por estos tipos de mechas para iluminar el rostro.

Mechas halo de luz

Aunque esta estética la vimos hace unos meses en la melena de Rosalía cuando comenzó la promoción de su álbum “Lux”, esta coloración está comenzando a tomar mayor protagonismo luego de que la patinadora y ganadora del oro, Alysa Liu, llegara a la competencia haciendo gala de ella.

Estas mechas no son nuevas; su origen se remonta al estilo “angel ring”, el cual tiene una inspiración japonesa, principalmente en los personajes de anime, pues los coloristas buscaban recrear el efecto de doble color o de luz que los personajes solían llevar. A pesar de que es un estilo arriesgado que mayormente vemos en mujeres jóvenes, esta es una propuesta perfecta para aquellas que buscan algo diferente.

Mechas balayage

Si lo tuyo es algo menos atrevido pero igual de favorecedor, el balayage seguirá siendo el rey de las coloraciones y mechas naturales. Esta primavera, esta técnica apuesta por lograr un degradado más delicado que ayude a iluminar especialmente los mechones que se encuentren más cercanos a la zona del rostro, pues su objetivo es crear un contorno que favorezca y suavice las facciones para aportar dimensión sobre ellas sin generar endurecimiento.

Estas mechas serán la gran compañía de aquellas mujeres que aman los cambios notorios pero con toques elegantes.

Mechas money piece

Estas mechas también tienen inspiración en el efecto halo o luminoso, pero suelen ser mucho más suaves que las halo de luz. Las mechas money piece apuestan por jugar con degradados progresivos para evitar contrastes muy notorios o marcados.

En lugar de aportar por bloques claros de pelo, estas mechas buscan integrar desde la zona de la raíz y en forma degradada esos toques de luz que permiten iluminar el rostro sin endurecerlo. Suelen llevarse en colores claros, e incluso platinados, aunque puedes pedirle a tu estilista el tono que más te favorezca.

Mechas babylights

Las babylights son mechones ultrafinos que, como ya sabemos, van a buscar recrear la iluminación natural del reflejo del sol sobre el pelo infantil. Estas mechas son la propuesta ideal para aquellas que buscan algo discreto y sofisticado, pero al mismo tiempo generan un cambio visible y diferente en el aspecto cotidiano de su melena.

Suelen aplicarse en la zona del crecimiento y la coronilla o la frente para agregar ese brillo sutil que aporta frescura a nuestro rostro, aunque también pueden llevarse en el resto del pelo.

Mechas beige

Las mechas beige se han convertido en un gran aliado de estilo este año; celebridades como Jennifer Lopez han apostado por ellas no solo para iluminar la melena, sino también para favorecer las facciones de su rostro, pues estas mechas, además de suavizar, nos ayudan a proyectar una imagen más juvenil y fresca.

Estas mechas no buscan crear mayor cantidad de secciones claras en el pelo, sino de elegir las zonas correctas para ayudar a reflejar la luz de forma más elegante; así estas mechas se convierten en la alternativa favorita de aquellas que buscan un diseño discreto.

Las mechas estarán dominando la temporada y, si tú, como muchas de nosotras, estás maravillada con Alysa Liu, quien lleva las mechas perfectas para primavera, no debes dejar de probarte alguna de estas cinco coloraciones para iluminar tu rostro que te ayudarán a resaltar tu belleza esta primavera.