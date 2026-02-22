Suscríbete
Revelan cómo fue la primera reacción del príncipe William al enterarse del cáncer de Kate Middleton

El príncipe William tuvo que gestionar sus propios sentimientos mientras apoyaba a su esposa Kate Middleton en el difícil tratamiento contra el cáncer.

Febrero 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Hábitos del príncipe William que molestan a Kate Middleton

Así reaccionó el príncipe William al diagnóstico de cáncer de Kate Middleton

El 2024 fue un año complicado para la corona británica: Kate Middleton y el rey Carlos III fueron diagnosticados con cáncer casi al mismo tiempo, y una nueva biografía revela cómo enfrentó estas noticias el príncipe William.

Aunque ahora Kate se encuentra sana, este periodo fue especialmente complicado y doloroso para toda la familia, incluso se mudaron de hogar para poder comenzar de cero y dejar en el pasado los tristes recuerdos del 2024.

Así reaccionó el príncipe William al diagnóstico de cáncer de Kate Middleton

Según la biografía, ‘William and Catherine: The Intimate Inside Story’, escrito por Russell Myers, el príncipe William quedó en estado de incredulidad tras recibir la inesperada noticia que cambiaría su vida por completo.

Fue como si lo atropellara un autobús, repentino, brutal y completamente desorientador. En un momento la vida era normal, y al siguiente, todo cambió”, dice un extracto del libro que se publicó en The Mirror.

Según los testigos cercanos a William, temió perder a Kate, un hecho que hubiera sido desgarrador para él.

La adora, de verdad. Ella es su mundo, y cuando llegó el diagnóstico, fue como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. Habló de cómo le habían quitado el piso, pero fue más que eso: fue angustia, miedo e impotencia a la vez. Verlo pasar por eso fue profundamente emotivo. Se le notaba en sus ojos; en su forma de comportarse. Pero a pesar de todo, su devoción por ella nunca flaqueó. La ha acompañado en cada paso, y la profundidad de su devoción es algo que se queda grabado en la memoria. Es el amor en su forma más cruda y poderosa”.

El príncipe William priorizó la salud de Kate Middleton y el bienestar de sus hijos

A pesar de su conmoción, William y Kate se enfocaron en proteger y apoyar emocionalmente a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis, según revela un asistente en la biografía publicada por The Mirror.

Un amigo dijo: “Ambos estaban muy conscientes de proteger a los niños tanto como fuera posible. La admiración de Kate por la forma en que William se encargó de todo eso, manteniendo a los niños entretenidos y ocupados, siempre optimista incluso cuando tenía el peso del mundo sobre sus hombros, permitiéndole concentrarse en su tratamiento y recuperación, es algo por lo que estará eternamente agradecida”.

Melisa Velázquez
