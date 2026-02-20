Suscríbete
La reina Letizia deslumbra en almuerzo con el abrigo verde más elegante que querrás llevar los últimos días de invierno

La monarca apostó por un color joya para deslumbrar durante el almuerzo en le Palacio Real en honor a a visita del presidente de Portugal.

Febrero 20, 2026 • 
Lily Carmona
El vestido joya de la reina Letizia en la cena de Estado en China

El abrigo verde de la reina Letizia.

Getty Images

La reina Letizia, con su exquisito estilo, se ha convertido en un gran referente de moda. A donde vaya, las miradas de la prensa, así como de los fanáticos de la realeza, observan con admiración cada elección estilística que hace.

Su nueva aparición pública no fue la excepción y es que este viernes, en compañía del rey Felipe, la monarca le recibió al presidente de Portugal, Marcelo Robledo de Sousa, quien está por despedirse de su cargo. Con este motivo y aprovechando la visita, los reyes decidieron ofrecer un almuerzo en su honor, para el que la reina sacó de su armario un elegante abrigo verde que no solo la dotó de una presencia impresionante, sino que también sumó una prenda más a los básicos de la reina que todas deberíamos incluir en nuestro closet.

El abrigo verde de la reina Letizia

Los colores joya comenzaron a tener su auge en la recta final del 2025 para posicionarse como tonos que pudimos ver en diseños de uñas y prendas. Estos no solo son elegantes por imitar los matices de las piedras preciosas a las que pertenecen, sino también por ser sinónimo de elegancia a donde sea que se lleven; el abrigo de la reina es ejemplo de ello.

El diseño de esta prenda comprende una silueta cruzada, donde los puños y la cintura contienen detalles de ante que dotan al diseño de aún más sofisticación. El abrigo también cuenta con un corte con vuelo, por lo que fácilmente podría pasar como un vestido femenino ideal para el invierno.

Los accesorios que complementaron el atuendo

Para esta ocasión, doña Letizia decidió acompañar su abrigo con unos zapatos negros de tacón bajo. El calzado, perteneciente a la firma Magrit, destacó por contar con una decoración cuadrada en la zona del empeine, elemento que aportó minimalismo al estilo de la monarca.

Sus pendientes también destacaron, pues. Contrario a la pieza que decoró el día de ayer durante su visita a una fábrica de calzado, donde lució una cadena maximalista, el día de hoy eligió joyas discretas, siendo los pendientes de botón y color oro.

Un abrigo para momentos especiales

El abrigo, que hasta el momento la firma o diseñador se mantiene en el anonimato, ha acompañado a la duquesa en diversos momentos importantes.

En marzo de 2022, estrenó esta pieza durante el servicio de acción de gracias en honor al duque de Edimburgo, en la Abadía de Westminster. Meses después, volvería a recurrir a él durante su visita oficial a Croacia.

Sin embargo, es evidente que Letizia siente un profundo apego a él, pues se le ha visto llevarlo en otros colores con anterioridad, como en el funeral de Constantino de Grecia.

Una vez más, la reina Letizia nos dio cátedra de cómo lucir un abrigo verde de forma elegante. Así que aprovecha los últimos días del invierno para disfrutar de un atuendo refinado con una pieza similar a la de ella.

