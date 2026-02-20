Suscríbete
Moda

Pandora y Bridgerton: la colección más romántica y chic de 2026

Febrero 20, 2026
pandora-y-bridgerton-la-coleccion-mas-romantica-y-chic-de-2026.jpg

El universo de la exitosa serie de Netflix y Shondaland, Bridgerton, vuelve a marcar la conversación este 2026. Esta vez, también lo hace a través de la joyería de Pandora, que presenta “Rules to Love By”, una colección de 14 piezas bellísimas inspiradas en la estética de la era Regency, que celebra el encanto, la feminidad poderosa y la libertad de expresar el amor bajo nuestras propias reglas. Y sí, es exactamente tan bonita como suena.

La inspiración viene de la Inglaterra del siglo XIX, pero Pandora lo traduce en piezas actuales que puedes usar con un traje sastre, un vestido midi o incluso con denim bien estilizado. Hay lazos, abejas, mariposas, panales, perlas y cristales en tonos azul suave, verde y púrpura orquídea que evocan ese universo visual tan reconocible de la serie.

Todo está elaborado en plata esterlina, con detalles en baño de oro de 14k, cristales sintéticos y circonitas cúbicas que aportan una luz súper bonita.

Romance y brillo (con un toque de drama elegante)

pandora-y-bridgerton-coleccion-mas-romantica-y-chic-de-2026.png

Para los directores creativos Francesco Terzo y Filippo Ficarelli, la abeja fue el punto de partida para reinterpretar el estilo Regency desde una mirada actual, evocando crecimiento y transformación.

Detenernos pieza por pieza te dará un panorama de “Rules to Love By”, clásicos reinterpretados magistralmente para llevar en tu día a día:

El poder del lazo azul

Anillo lazo azul de Bridgerton. Un delicado lazo en plata esterlina adornado con cristales azul suave y piedras transparentes brillantes. Incluye un pequeño detalle colgante que aporta movimiento y un aire romántico irresistible. Es femenino y luminoso.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-anillo.png

Aretes de botón lazo azul de Bridgerton. Cada arete presenta un lazo de cristal sintético azul y, al centro, una circonita cúbica colgante que suma brillo. Son ideales para usar en el día, pero también funcionan para una cena especial.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-aretes.png

La abeja, un poderoso símbolo Bridgerton

Brazalete de tenis deslizante abeja Bridgerton. En plata esterlina con cristales sintéticos azules, tiene una abeja en la piedra central y flecos en el extremo del broche que le dan un acabado elegante y distintivo. Es el tipo de pieza que puedes regalar a tu mejor amiga o quedártela, como prefieras.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-brazalete.png

Anillo abierto abeja Bridgerton y flor con perla cultivada de agua dulce tratada. Un diseño moderno y abierto que combina perlas cultivadas de agua dulce tratadas con una abeja bañada en oro de 14k y piedras brillantes. Romántico y con mucha presencia.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-anillo-abierto.png

Anillo abeja Bridgerton y herbario. En plata esterlina con baño de oro de 14k, decorado con cristales color púrpura orquídea y una brillante abeja. Es un guiño absoluto al romanticismo de Regency.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-anillo-abeja.png

Charm corazón con abeja y panal de Bridgerton. En plata esterlina con baño de oro de 14k, combina detalles de panal, circonitas cúbicas brillantes y una delicada abeja. Lleva grabado “Love conquers all”. Una declaración en miniatura.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-charm-abeja.png

Charms que encantan aún más

Charm colgante tarjeta de baile y lápiz Bridgerton. Se trata de una tarjeta de baile que se puede abrir, decorada con cristales azul suave, calado de mariposa y un pequeño lápiz colgante brillante. Es nostálgico, encantador y absolutamente coleccionable.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-charm-lapiz.png

Charm colgante divisible mariposa y abeja Bridgerton. Un diseño separable que combina cristales sintéticos verdes engastados en metal con baño de oro de 14k y una abeja, junto con cristales azules engastados en plata esterlina con una mariposa.

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-charm-1.png

Charm colgante bolsa de té Bridgerton. De los más bonitos y detallados, este charm está en forma de bolsita de té, en plata esterlina con baño de oro de 14k, con circonitas cúbicas brillantes y una etiqueta grabada con la leyenda “Hora del té”. ¡Puro encanto británico convertido en joya!

coleccion-joyas-pandora-bridgerton-charm-bolsa-té.png

El momento perfecto para llevarlas

pandora-y-bridgerton-coleccion-mas-romantica-de-2026.png

La campaña, protagonizada por Hannah Dodd y Claudia Jessie y capturada por Tim Walker con estilismo de Harry Lambert, traslada ese glamour romántico a un escenario contemporáneo, demostrando que la fantasía Bridgerton puede convivir con un guardarropa moderno y urbano, ¡y nos encanta!

Sin duda, “Rules to Love By” de Pandora es justo la cereza del pastel que acompaña el estreno de la cuarta temporada de Bridgeton, es una colección de piezas con personalidad, románticas, versátiles y perfectas para mujeres que disfrutan el detalle, la narrativa y el lujo con un toque lúdico.

Esta colección está disponible en línea, Palacio de Hierro, Liverpool y Tiendas Pandora.

